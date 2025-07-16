Emre Törün'ün neden öldüğü ortaya çıktı! Son isteği ise yerine getirildi

Ünlü oyuncu Emre Törün 53 yaşında hayatını hayatını kaybetti. Acı haberi ise Umut Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Arka Sokaklar, Güneşi Beklerken, Üç Kız Kardeş, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Emre Törün 53 yaşında hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı 'Nevzat Çankırılı' rolüyle beğeni toplayan oyuncu Emre Törün'den acı haber bugün akşam saatlerinde geldi.

EMRE TÖRÜN'ÜN SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Pankreas kanseri tedavisi gören oyuncunun hastalığı ilerlediği ve karaciğerine sıçradığı belirtildi. Umut Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Emre Törer'in son isteği üzerine ise oyuncunun naaşı Akçay'a götürüldü.

Oğuz, mesajında; "Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız." ifadelerini kulandı.