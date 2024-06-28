Emret Komutanım'ın Ferit'i aylar sonra ortaya çıktı! Arda Kural yeni mesleğini ilk kez açıkladı

28 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:52

Uzun süre sağlık problemleriyle uğraşan oyuncu Arda Kural, sağlık sorunlarını atlattıktan sonra yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başladı. Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Arda Kural,

ARDA KURAL YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

2000'li yılların başında Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde rol alarak büyük bir hayran kitlesine erişen Arda Kural, Esra Ezmeci'nin youtube platformunda yayınlanan kanala konuk oldu. Madencilikle ilgilendiğini söyleyen Kural "Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi" diyerek yeni mesleğini ilk kez açıkladı.

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980 doğumlu Arda Kural, . Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya benzetilen Arda Kural, İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti. 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kural, 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söyledi.