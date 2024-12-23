En çok bilet satan şarkıcılar belli oldu! Listede tek bir kadın yer aldı

23 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:52

Konser organizasyonlarının biletleri satan iki kurum bu yılda en çok bilet satan sanatçıları belirledi. Listede en çok bilet satan sanatçı Yalın olurken, tek kadın sarkıcı ise Melike Şahin oldu.

Kültür - sanat ve eğlence organizasyonlarının biletlerini satan üç şirketten ikisi, bu yıl en çok bilet satan şarkıcıları belirledi. Yılın sonuna doğru sene boyunca en çok konseri veren ve en çok bileti satılan sanatçılar arasında ilk sıra Yalın'ın oldu.

2024'ÜN EN ÇOK BİLET SATAN SANATÇISI BELLİ OLDU

Bu yıl en çok bilet satan şarkıcı Yalın oldu. Yalın'ı sırasıyla Gökhan Türkmen, Anadolu'da verdiği konser sayılarını arttıran rap müziğin başarılı ismi Sagopa Kajmer, Cem Adrian, ikinci solo albümü Akkor'u yayınlayan Melike Şahin​, Emir Can İğrek, Semicenk, bu yıl yıllar sonra yeni albümüyle hayranlarını sevindiren listedeki tek rock grubu Duman, Mert Demir ve Dedublüman takip ediyor.

Listede en dikkat çeken detaylardan biri de kadın sanatçılar oldu. 2024 yılında en çok bilet satan sanatçılar arasında tek kadın Melike Şahin oldu.