Enes Batur geçirdiği trafik kazası sonrası ilk açıklama geldi

06 Temmuz 2024 21:19 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 21:27

Kocaeli'de Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki araçla kazaya karışan fenomen Enes Batur sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Kazadan bir gün sonra sosyal medyanın gündemine oturan ve sağlık durumu merak edilen Enes Batur Sungurtekin, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yaparak "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR YÖNETİMİNDEKİ ARAÇLA KAZA YAPTILAR

Kaza, Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. idaresindeki 54 AY 884 plakalı otomobil ile Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki 34 KHR 023 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 AY 884 plakalı otomobildeki 2 kişi, Zelal Işıl Özdemir ve yanında bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur yaralanmıştı.