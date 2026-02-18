Menü Kapat
 Funda Aydın

Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi? 3 yıllık ilişkide ayrılık iddiası

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Enes Koçak ile Eylül Tumbar hakkında ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. 3 yıldır birlikte olan çiftin sosyal medyadaki hamleleri, “Aşk bitti mi?” sorusunu beraberinde getirdi. İki oyuncudan da henüz bir açıklama gelmezken, Enes Koçak ve Eylül Tumbar’ın 3 yıllık birlikteliği bitti mi ?

Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi? 3 yıllık ilişkide ayrılık iddiası
18.02.2026
18.02.2026
saat ikonu 21:42

Kendi Düşen Ağlamaz dizi setinde başlayan ve Enes Koçak aşkında şok karar. Ünlü oyuncular sosyal medya üzerinden birbirlerine ait her şeyi sildi. Yaşanılan olay sonrası Eylül Tumbar ve Enes Koçak çifti ayrıldı mı? soruları sorulmaya başlandı. Çift konuya ilişkin sessizliğini korumaya devam ederken, haberi basınında bomba etkisi oluşturdu. Peki, Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi?

ENES KOÇAK VE EYLÜL TUMBAR AŞKI BİTTİ Mİ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi. Magazin kulislerinde dolaşan söylentiler, sosyal medyadaki hamlelerle daha da güçlendi.

Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi? 3 yıllık ilişkide ayrılık iddiası

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin, Instagram hesaplarından birbirlerine ait tüm fotoğrafları silmesi dikkat çekti. Bu hamle, hayranları arasında “Aşk bitti mi?” sorularını beraberinde getirdi. Daha önce evlilik iddialarıyla gündeme gelen çiftin, ilişkilerinde ciddi bir adım atmaya hazırlanıp hazırlanmadığı merak ediliyordu.

Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi? 3 yıllık ilişkide ayrılık iddiası

Eylül Tumbar, 2025 yılında verdiği bir röportajda evlilik söylentilerine esprili bir dille yanıt vermişti. “Evlenmişiz, benim niye haberim yok ya!” sözleriyle çıkan haberlere gönderme yapan oyuncu, o dönem için ciddi bir evlilik planı olmadığını ifade etmişti. “Yok canım, teşekkür ederiz şimdilik” diyerek ilişkilerinin doğal akışında ilerlediğini belirtmişti.

Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi? 3 yıllık ilişkide ayrılık iddiası

Çiftin yollarını ayırdığı yönündeki iddiaları gündeme taşındı. Ünlü isimlerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, 3 yıllık ilişkinin sona erdiği konuşuluyor. Hayranları ise çiftten gelecek net bir açıklamayı bekliyor.

ETİKETLER
#Magazin
#ayrılık
#Eylül Tumbar
#Enes Koçak
#Kendi Düşen Ağlamaz
#Magazin
