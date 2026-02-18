Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi? 3 yıllık ilişkide ayrılık iddiası

Kendi Düşen Ağlamaz dizi setinde başlayan Eylül Tumbar ve Enes Koçak aşkında şok karar. Ünlü oyuncular sosyal medya üzerinden birbirlerine ait her şeyi sildi. Yaşanılan olay sonrası Eylül Tumbar ve Enes Koçak çifti ayrıldı mı? soruları sorulmaya başlandı. Çift konuya ilişkin sessizliğini korumaya devam ederken, ayrılık haberi magazin basınında bomba etkisi oluşturdu. Peki, Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkı bitti mi?

ENES KOÇAK VE EYLÜL TUMBAR AŞKI BİTTİ Mİ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan Enes Koçak ve Eylül Tumbar aşkıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi. Magazin kulislerinde dolaşan söylentiler, sosyal medyadaki hamlelerle daha da güçlendi.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin, Instagram hesaplarından birbirlerine ait tüm fotoğrafları silmesi dikkat çekti. Bu hamle, hayranları arasında “Aşk bitti mi?” sorularını beraberinde getirdi. Daha önce evlilik iddialarıyla gündeme gelen çiftin, ilişkilerinde ciddi bir adım atmaya hazırlanıp hazırlanmadığı merak ediliyordu.

Eylül Tumbar, 2025 yılında verdiği bir röportajda evlilik söylentilerine esprili bir dille yanıt vermişti. “Evlenmişiz, benim niye haberim yok ya!” sözleriyle çıkan haberlere gönderme yapan oyuncu, o dönem için ciddi bir evlilik planı olmadığını ifade etmişti. “Yok canım, teşekkür ederiz şimdilik” diyerek ilişkilerinin doğal akışında ilerlediğini belirtmişti.

Çiftin yollarını ayırdığı yönündeki iddiaları gündeme taşındı. Ünlü isimlerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, 3 yıllık ilişkinin sona erdiği konuşuluyor. Hayranları ise çiftten gelecek net bir açıklamayı bekliyor.