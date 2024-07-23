Engin Akyürek'in acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti, 7 aylık yeğeni ağır yaralı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:39
Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kuzeni geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Akyürek'in 7 aylık yeğeni ise ağır yaralandı.
Oyuncu Engin Akyürek'in amcası Ömer Akyürek’in kızı olan 32 yaşındaki avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazası geçirdi. Genç kadın, Refahiye ilçesi yakınlarında tıra arkadan çarptı.
Ezgi Başak Akyürek Okul kazada hayatını kaybederken, yedi aylık oğlu Baray Alp Okul'un da ağır yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan yedi aylık Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: Tgrthaber.com