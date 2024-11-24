Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Eşine kulak asmamış

24 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:38

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, kendisini Aydın Belediyesi'nden aradığını belirten kişilerce dolandırıldığını açıkladı. Ünlü aktör, eşi Neslişah Alkoçlar'ın uyarısına rağmen nasıl tuzağa düştüğünü anlattı.

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"Dünya Varmış" filminin galasında, önceki akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan​, filmle ilgili açıklamalarının yanı sıra yakın zamanda yaşadığı dolandırıcılık​ olayı hakkında da bilgi verdi. Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek kendisinden istenen 2 tekerlekli sandalye​ yerine 4 tane aldığını ve ödemenin yapılması için dolandırıcıların verdiği banka hesabına para yatırdığını belirtti.

HAYIR İŞLEYECEĞİM DERKEN!...

Yaşadığı olayın detaylarına değinen ünlü aktör, "Bir gün eşim Neslişah yanımdayken Aydın Belediyesi'nden aradıklarını belirten bir telefon aldım. Ciddi bir ses tonu vardı ve 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri Engin Bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. 38 tekerlekli sandalye aldık, son 2 tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

EŞİNE KULAK TIKAMIŞ!

Düzyatan, telefonun ardından başka bir kişiye bağlandığını ve kendisini belediye başkanı olarak tanıtan kişinin teşekkür ettiğini söyledi. "Ona 3-4 tane alayım dedim ve parayı yatırdım," diye devam etti.

Eşi Neslişah, yaşanan durumu şüpheli bulmuş ve "Bu gerçek olamaz" demişti. Ancak Engin Altan Düzyatan, belediye başkanıyla konuştuğunu düşündüğü için eşinin uyarılarını dikkate almadı. Sonrasında ise telefonla ulaşan kişiler kayboldu ve parasını yatırdığı hesap da dolandırıcıların eline geçti.