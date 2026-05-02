Tarihi yapımlarla ekranlara gelen Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz aylarda servetiyle gündeme geldi. Magazin gündeminde ‘48 milyon dolarlık servet’ iddiasıyla oldukça çok konuşulan ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. Engin Altan Düzyatan’ın sözleri gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan '48 milyon dolarlık servet' iddialarına sessizliğini bozarak, maddi konularla kendisinin ilgilenmediğini ve parasını eşinin yönettiğini belirtti. Engin Altan Düzyatan, '48 milyon dolarlık servet' iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, maddi konularla kendisinin ilgilenmediğini söyledi. Evlenmeden önce parasını ablasının, evlendikten sonra ise eşinin yönettiğini belirtti. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısı sonrası yurt dışı gayrimenkullerinden servet kazandığı iddia edilmişti. Oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, zaman zaman magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Farklı yapımlarla diziseverlerin karşına çıkan ünlü isim bu kez oyunculuğu ile değil, ‘48 milyon dolarlık servet’ iddiasıyla gündeme geldi. Serveti olduğu iddia edilen rakamla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan, dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu ile sevilerek takip edilen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, sakin aile hayatıyla dikkatleri üzerine çekerken 2011 yılında başladığı oyunculuk serüveninde diziseverlerin ilgi ile takip ettiği kişiler arasında yer alıyor. Şimdilerde ise servetiyle magazin gündemine geldi.

Özellikle de tarihi yapımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da oldukça popüler olan Engin Altan Düzyatan, 48 milyon dolarlık serveti olduğu iddiası gündemde yer alırken ünlü isim yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Engin Altan Düzyatan, “Maddi konularla çok ilgilenmem. Evlenmeden önce paramı ablam yönetiyordu, şimdi de eşim ilgileniyor. İnanın servetim hakkında hiçbir fikrim yok.” şeklinde cevap vermiş, sosyal medyada da gündem oldu.

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, Onedio’nun haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde uluslararası başarısının ardından Türkiye dışında da farklı gayrimenkulleri olduğu ve bu yatırımlardan bir servet kazandığı iddia edilmişti. Ancak ünlü isimden o iddialara cevap geldi.

Maddi konularda çok ilgilenmediğini ifade eden Engin Altan Düzyatan, evlenmeden önce parasının ablası tarafından yönetildiğini evlendikten sonra ise eşi tarafından yönetildiğini ifade etmesiyle sessizliğini bozdu. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça çok konuşulan bu açıklamalar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcı konu hakkında yer yer esprili paylaşım yapsa da kimi kullanıcı da eleştirilerde bulundu.