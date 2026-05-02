SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan,uzun süredir servet iddialarıyla gündemdeki yerini alıyor. Hakkındaki ‘48 milyon dolarlık servet’ iddiası dikkat çekerken, ünlü oyuncu sessizliğini bozdu. Engin Altan Düzyatan’ın sözleri gündem oldu. İşte detaylar…

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 14:47
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 14:47

Tarihi yapımlarla ekranlara gelen , geçtiğimiz aylarda servetiyle gündeme geldi. gündeminde ‘48 milyon dolarlık servet’ iddiasıyla oldukça çok konuşulan ünlü , uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. Engin Altan Düzyatan’ın sözleri gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan '48 milyon dolarlık servet' iddialarına sessizliğini bozarak, maddi konularla kendisinin ilgilenmediğini ve parasını eşinin yönettiğini belirtti.
Engin Altan Düzyatan, '48 milyon dolarlık servet' iddiasıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, maddi konularla kendisinin ilgilenmediğini söyledi.
Evlenmeden önce parasını ablasının, evlendikten sonra ise eşinin yönettiğini belirtti.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısı sonrası yurt dışı gayrimenkullerinden servet kazandığı iddia edilmişti.
Oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN’DAN SERVET İDDİALARINA CEVAP!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, zaman zaman magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Farklı yapımlarla diziseverlerin karşına çıkan ünlü isim bu kez oyunculuğu ile değil, ‘48 milyon dolarlık servet’ iddiasıyla gündeme geldi. Serveti olduğu iddia edilen rakamla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan, dikkatleri üzerine çekti.

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Oyunculuğu ile sevilerek takip edilen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, sakin aile hayatıyla dikkatleri üzerine çekerken 2011 yılında başladığı oyunculuk serüveninde diziseverlerin ilgi ile takip ettiği kişiler arasında yer alıyor. Şimdilerde ise servetiyle magazin gündemine geldi.

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Özellikle de tarihi yapımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da oldukça popüler olan Engin Altan Düzyatan, 48 milyon dolarlık serveti olduğu iddiası gündemde yer alırken ünlü isim yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Engin Altan Düzyatan, “Maddi konularla çok ilgilenmem. Evlenmeden önce paramı ablam yönetiyordu, şimdi de eşim ilgileniyor. İnanın servetim hakkında hiçbir fikrim yok.” şeklinde cevap vermiş, sosyal medyada da gündem oldu.

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

SESSİZLİĞİNİ BOZAN OYUNCUNUN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, Onedio’nun haberine göre, dizisinde uluslararası başarısının ardından Türkiye dışında da farklı gayrimenkulleri olduğu ve bu yatırımlardan bir servet kazandığı iddia edilmişti. Ancak ünlü isimden o iddialara cevap geldi.

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Maddi konularda çok ilgilenmediğini ifade eden Engin Altan Düzyatan, evlenmeden önce parasının ablası tarafından yönetildiğini evlendikten sonra ise eşi tarafından yönetildiğini ifade etmesiyle sessizliğini bozdu. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu

Sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça çok konuşulan bu açıklamalar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcı konu hakkında yer yer esprili paylaşım yapsa da kimi kullanıcı da eleştirilerde bulundu.

