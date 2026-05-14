Televizyon ekranlarında en son 'Sandık Kokusu' dizisinde 'Bora' karakteriyle rol alan Engin Öztürk'ün, uzun zamandır dizilerde yer almaması hayranları tarafından dikkatleri üzerine çekiyor. Nişantaşı'nda magazin kameralarına takılan karizmatik oyuncu Engin Öztürk, sevenlerinin merak ettiği sorulardan birini yanıtlayarak, setlerden neden uzakta kaldığına açıklık getirdi. Nişantaşı'nda görüntülenen Engin Öztürk'ün adının son zamanlarda Taşacak Bu Deniz dizisinde Fatih Furtuna karakterini üstleneceğine ilişkin anılması, ünlü oyuncunun yeniden ekranlarda oynayabileceği yönündeki merakları arttırıyor. Peki Engin Öztürk, yeni bir dizide oynayacak mı? Engin Öztürk, ara verdiği ekran yolculuğuna ne zaman başlayacak?

HABERİN ÖZETİ Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan oyuncu Engin Öztürk, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının nedenini seçici davranması ve içine sinen bir proje bulamaması olarak açıkladı. Engin Öztürk, yaklaşık bir yıldır oyunculuk yapmadığını ve az proje yapıldığı için uygun bir proje çıkmadığını belirtti. Teklifler geldiğini ancak gönlüne uyan, iyisini seçmek istediğini söyledi. Sosyal medyada 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin ekibini takibe alması yeni bir projede yer alacağı yönünde iddialara neden oldu. Öztürk, 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki rolü hakkında henüz bir açıklama yapmadı veya ipucu vermedi.

ENGİN ÖZTÜRK, OYUNCULUĞA NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Nişantaşı'nda görüntülenen yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, setlerden uzak kalmasının sebebini samimi sözlerle açıklık getirdi.

Sandık Kokusu, Annenin Sırrıdır Çocuk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi popüler dizilerde rol alan oyuncu Engin Öztürk'ün son zamanlarda oldukça az proje üretildiğini ve içine sinen bir proje bulamadığı için bir süre beklemeyi tercih ettiğini öne sürdü.

ENGİN ÖZTÜRK: 1 SENE OLDU ASLINDA İŞ YAPMAYALI



Özel hayatını şu sıralar gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Engin Öztürk, dizi setlerinde kendini göstermemesinin nedeninden bahsetti. Hoşuna gidebilecek, kendine uygun bir proje bulma konusunda seçici davrandığını belirten Öztürk,

"1 sene oldu aslında iş yapmayalı, yani o da uzak gibi geliyor ama bu senenin derdi buydu az proje yapıldı. Uygun bir proje de çıkmadı. Hayırlısı. Teklifler geliyor tabi ki geliyor ama iyisini seçmek lazım. Gönüle uyanı, o yüzden bekledim biraz. " açıklamasında bulundu.

ENGİN ÖZTÜRK, TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE ROL ALACAK MI?

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Engin Öztürk'ün, Taşacak Bu Deniz dizisi yönetmeni ve oyuncu kadrosunu takibe alması ünlü ismin yeni dizisinin adresine yönelik iddiaları da beraberinde getirmişti.

Dizinin sıkı takipçilerinin uzun zamandır bekledikleri Fatih Furtuna karakterinin Engin Öztürk olabileceğini gündeme taşımıştı. Fakat, ünlü oyuncu Engin ÖZtürk'ten konuya yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, yeni dizide rol alacağına ilişkin ipucu da vermedi.