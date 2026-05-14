Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

Ekranların özlenen oyuncularından olan Engin Öztürk'ün uzun süredir TV projelerinde yer almaması sevenlerini endişelendiriyor. Peki oyuncu Engin Öztürk, oyunculuğu bırakacak mı? Engin Öztürk, setlere neden ara verdi? İşte Öztürk'ten samimi açıklama...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 02:52

Televizyon ekranlarında en son '' dizisinde 'Bora' karakteriyle rol alan 'ün, uzun zamandır dizilerde yer almaması hayranları tarafından dikkatleri üzerine çekiyor. Nişantaşı'nda magazin kameralarına takılan karizmatik oyuncu Engin Öztürk, sevenlerinin merak ettiği sorulardan birini yanıtlayarak, setlerden neden uzakta kaldığına açıklık getirdi. Nişantaşı'nda görüntülenen Engin Öztürk'ün adının son zamanlarda Taşacak Bu Deniz dizisinde Fatih Furtuna karakterini üstleneceğine ilişkin anılması, ünlü oyuncunun yeniden ekranlarda oynayabileceği yönündeki merakları arttırıyor. Peki Engin Öztürk, yeni bir dizide oynayacak mı? Engin Öztürk, ara verdiği ekran yolculuğuna ne zaman başlayacak?

HABERİN ÖZETİ

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan oyuncu Engin Öztürk, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının nedenini seçici davranması ve içine sinen bir proje bulamaması olarak açıkladı.
Engin Öztürk, yaklaşık bir yıldır oyunculuk yapmadığını ve az proje yapıldığı için uygun bir proje çıkmadığını belirtti.
Teklifler geldiğini ancak gönlüne uyan, iyisini seçmek istediğini söyledi.
Sosyal medyada 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin ekibini takibe alması yeni bir projede yer alacağı yönünde iddialara neden oldu.
Öztürk, 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki rolü hakkında henüz bir açıklama yapmadı veya ipucu vermedi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ENGİN ÖZTÜRK, OYUNCULUĞA NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Nişantaşı'nda görüntülenen yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, setlerden uzak kalmasının sebebini samimi sözlerle açıklık getirdi.

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

Sandık Kokusu, Annenin Sırrıdır Çocuk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi popüler dizilerde rol alan oyuncu Engin Öztürk'ün son zamanlarda oldukça az proje üretildiğini ve içine sinen bir proje bulamadığı için bir süre beklemeyi tercih ettiğini öne sürdü.

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

ENGİN ÖZTÜRK: 1 SENE OLDU ASLINDA İŞ YAPMAYALI


Özel hayatını şu sıralar gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Engin Öztürk, dizi setlerinde kendini göstermemesinin nedeninden bahsetti. Hoşuna gidebilecek, kendine uygun bir proje bulma konusunda seçici davrandığını belirten Öztürk,

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

"1 sene oldu aslında iş yapmayalı, yani o da uzak gibi geliyor ama bu senenin derdi buydu az proje yapıldı. Uygun bir proje de çıkmadı. Hayırlısı. Teklifler geliyor tabi ki geliyor ama iyisini seçmek lazım. Gönüle uyanı, o yüzden bekledim biraz. " açıklamasında bulundu.

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

ENGİN ÖZTÜRK, TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE ROL ALACAK MI?

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Engin Öztürk'ün, Taşacak Bu Deniz dizisi yönetmeni ve oyuncu kadrosunu takibe alması ünlü ismin yeni dizisinin adresine yönelik iddiaları da beraberinde getirmişti.

Engin Öztürk, ekranlara geri mi dönüyor? Engin Öztürk'ten yeni açıklama

Dizinin sıkı takipçilerinin uzun zamandır bekledikleri Fatih Furtuna karakterinin Engin Öztürk olabileceğini gündeme taşımıştı. Fakat, ünlü oyuncu Engin ÖZtürk'ten konuya yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, yeni dizide rol alacağına ilişkin ipucu da vermedi.

ETİKETLER
#sandık kokusu
#engin öztürk
#Yeni Proje
#Kariyer Planlaması
#Dizi Projeleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.