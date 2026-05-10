Reyting rekortmen dizilerden olan Taşacak Bu Deniz'in heyecan ve gerilim dolu sahneleri, her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına toplatıyor. Başrolünde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın sahne aldığı Taşacak Bu Deniz, özellikle de 8 Mayıs tarihli bölümle dizi gündeminde zirveye oturdu! Herkesin uzun zamandır gerçekleşmesini beklediği sahne olan Adil'in Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmesi reytingleri de kırıp geçirdi. Sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden olan Taşacak Bu Deniz'in son bölümü bir yana, merakla gelmesi beklenen Fatih Furtuna'nın başarılı oyuncu Engin Öztürk'ün olacağı iddiası da dizinin sevenlerini heyecanlı bir bekleyişe soktu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinin Fatih Furtuna'sı Engin Öztürk mü olacak? İşte yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün diziye dair dikkat çeken o hamlesi...

HABERİN ÖZETİ Engin Öztürk'ün Taşacak Bu Deniz'de oynayacağı kesinleşti mi? Fatih Furtuna, Engin Öztürk mü olacak? Taşacak Bu Deniz dizisine yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün dahil olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Taşacak Bu Deniz dizisinin reyting rekortmeni olduğu ve özellikle 8 Mayıs tarihli bölümüyle gündeme oturduğu belirtiliyor. Dizide Fatih Furtuna karakteri için Engin Öztürk'ün adı geçiyor. Daha önce Fatih Furtuna karakteri için Eren Vurdem'in adı öne sürülmüştü. Engin Öztürk'ün dizinin oyuncu kadrosunu ve yönetmenini sosyal medyada takibe alması dikkat çekti. Engin Öztürk'ün sarışın ve mavi gözlü olması nedeniyle Fatih Furtuna karakteri olabileceği düşünüldüğü ancak hangi rolde yer alacağının netleşmediği ifade ediliyor. Engin Öztürk veya yapım şirketinden konuya dair resmi bir açıklama gelmediği belirtiliyor.

ENGİN ÖZTÜRK, TAŞACAK BU DENİZ'E Mİ GELİYOR?

Cuma günlerinin favori dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan her bölümüyle izleyiciler arasında yoğun bir ilgi ve merakla takip edilir iken gündemde olan bir iddia, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin gizemli karakterlerinden olan Fatih Furtuna'nın yakın zamanda hikayeye dahil olacağının sinyalleri geçtiğimiz bölümlerde görülse de bu karakteri kimin oynayacağı türlü türlü isimleri gündeme taşımıştı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fatih Furtuna'sının yoğunluklu olarak daha önceden 'Söz', 'Bir Gece Masalı', 'Sadakatsiz', 'inadına Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Eren Vurdem'in olacağı öne sürülmüştü.

Uzun süren bu bekleyişten sonra Taşacak Bu Deniz dizisinin kesinleşmeye yakın karakteri olan Fatih Furtuna'nın Engin Öztürk olacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Peki oyuncu Engin Öztürk, Taşacak Bu Deniz dizisinde oynayacak mı?

FATİH FURTUNA KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK? ENGİN ÖZTÜRK, TAŞACAK BU DENİZ'İN FATİH'İ Mİ OLACAK?

TRT1 kanalının iddialı dizilerinden olan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin gizemli karakteri olan Fatih Furtuna için oyunculuk görüşmelerinin sürdüğü biliniyordu.

Taşacak Bu Deniz dizisinde setteki bir kareye beğeni atan oyuncu Eren Vurdem'in merak uyandıran gizemli paylaşımı ünlü oyuncunun kadroya girdiği yönündeki iddiaları kuvvetlendirse de; peşinden oyuncu Engin Öztürk'ün neredeyse tüm Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncularını takibe alması dikkatleri Eren Vurdem'in üzerinden çekip kendisine toplattırdı.

Taşacak Bu Deniz"in oyuncu ekibini ve yönetmenini sosyal medyada takibe alan Engin Öztürk'ün bu hamlesi sosyal medyada kısa zamanda yayıldı.

Sarışın ve mavi gözlü olması nedeniyle dizinin gizemli karakteri Fatih Furtuna olabileceğini düşündürdü. Ancak, Öztürk'ün şaşırtan bu hamlesi şuan içerisinde yalnızca oyuncu kadrosunda yer aldığı yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Dizide hangi rol ve karakterde izleyici karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmış durumda değil.

ENGİN ÖZTÜRK'ÜN TAŞACAK BU DENİZ'DE OYNAYACAĞI KESİNLEŞTİ Mİ?

Karizmatik oyuncu Engin Öztürk'ten ya da yapım şirketinden konuya yönelik resmi bir "hoş geldin" mesajı gelmemiştir. Ancak, Öztürk'ün sosyal medyada dikkat çeken bu hamlesinden sonra tarafların önümüzdeki günlerde basın duyurusu yapacağı öngörülüyor.