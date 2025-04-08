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 | Dilek Ulusan

Engin Polat adliyede! Kara para aklama davası başladı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında üçüncü duruşma başladı. Engin Polat sabah saatlerinde adliyeye geldi.

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KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:29

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

ENGİN POLAT KARA PARA AKLAMA DAVASI İÇİN ADLİYEDE

Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp salonda hazır bulundu. Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.

Engin Polat adliyede! Kara para aklama davası başladı

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. 6 Eylül tarihindeki duruşmada da Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edilmişti.

Engin Polat adliyede! Kara para aklama davası başladı
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