Engin Polat tahliye edilirken lüks araçlar etrafı sardı: Adeta galeri gibi!

06 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:41

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yargılandığı davada tahliye kararı sonrası cezaevinin önü lüks otomobil galerisine döndü. Her birinin değeri milyonları bulan araçlar bölgeye gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Görüntü almak isteyenler tahliye olan Engin Polat'ın fotoğrafını çektiği gibi araçları da tek tek görüntüledi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen davada Dilan Polat sonrası Engin Polat'a da tahliye çıktı. Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat'ın çıkışı adeta bir şova dönüştü. Karatepe Cezaevi önüne gelen yakınlarının lüks araçlarıyla ortam lüks araç galerisini andırdı.

BU DEFA LÜKS ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Polat tahliye olurken yakınları daha orta seviyede araçlarla cezaevinden almıştı. Ancak bu defa çiftin lüks araçlarla döndüğü görüldü.

Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden tahliye edildi. Polat'ı karşılamaya eşi Dilan Polat ile çocukları ve çok sayıda yakını geldi. Kararın ardından Polat saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı.