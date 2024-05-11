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Engin Polat'ın gizemli paylaşımına Nihal Candan'ın eşi de eklendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 May 2024 11:20 - Güncelleme : 11 May 2024 11:20
Engin Polat&#039;ın gizemli paylaşımına Nihal Candan&#039;ın eşi de eklendi

Eşi Dilan Polat ile beraber kara para aklama suçlarıyla tutuklu olan Engin Polat, aylar sonra paylaşım yaptı. Benzer bir paylaşım da Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten geldi.

Tutuklu Engin Polat, sosyal medya hesabından aylar sonra paylaşım yaptı. Maske paylaşan Polat'ın ne anlatmak istediği merak konusu olurken, benzer bir paylaşım da boşandığı öne sürülen Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten geldi. 

ENGİN POLAT PAYLAŞIMINA BENZERBİR PAYLAŞIMDA NİHAL CANDAN'IN EŞİNDEN GELDİ 

Sosyal medya profilleri yakınları tarafından kullanılan Engin Polat’ın sayfasından aylar sonra ilk paylaşım geldi. Gece geç saatlerde paylaşım yapan Polat, evinin bahçesinde bulunan maske heykelini yayınladı. Paylaşımı alıntılayan kardeşi Kübra Uzun ise "Çok özledim" notunu düştü. 

Benzer bir paylaşım ise Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten geldi. İki ismin aynı zaman diliminde benzer bir paylaşım yapması çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi.

 

Engin Polat'ın gizemli paylaşımına Nihal Candan'ın eşi de eklendi - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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