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Son dakika I Engin Polat'ın tahliye kararına başsavcılık itiraz etti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:46

Son dakika haberi: Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına başlarken, başsavcılık Engin Polat'ın tahliyesine itiraz etti.

Son dakika haberine göre kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme kararının ardından başsavcılık Engin Polat'ın tahliyesine itiraz etti.

DİLAN POLAT SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI 

Dilan Polat, eşinin tahliye haberini alır almaz, sevinç çığlıkları attı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ile birlikte 'Enercii' şarkısını söyledi. 

Engin Polat'ın tahliye kararına başsavcılık itiraz etti - 1. Resim

DİLAN POLAT GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI 

Dilan Polat kararının ardından ailesi ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat'ın tahliye edileceği Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim" dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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