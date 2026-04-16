Engincan’dan Seda’ya sert sözler! Yarışmacılar arasında Survivor best of konusu büyüdü!

Seda ve Engincan arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Performans değerlendirmesi sırasında başlayan fikir ayrılığı, kısa sürede sert bir polemiğe dönüştü. Engincan’ın Seda’ya yönelik “Burası huzur evine benzemez” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seda’nın bu sözlere nasıl karşılık verdiği ise izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

ENGİNCAN VE SEDA’DAN BEST OF TARTIŞMASI

Seda’nın sürekli best of lara çıkıp başarısız olması geçen haftalarda Sude ile problem yaşamasına neden olmuştu. Haftanın birincisi Sude’nin çıkması, Seda tarafından ben sayı kaybettiğim için sen başarılı olduğun şeklinde ithamlarla ifade edilmişti.

Dün akşam ödül oyunu sonrası adada yaşanan olay Survivor 2026 yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Engincan ve Seda skorların eşit eşit geldikten sonra Survivor best of oyununa çıkma konusunda ikili tartışmaya girdiler.

Seda’nın, “ Kaç kere best of’a çıktın? 3 parmağı geçmez. Bundan sonra sen çık. Ben seni görmek istiyorum.” Şeklinde başlayan eleştiri ikili arasında gerilimin yaşanmasına sebebiyet verdi. Engincan yaşanılanlar sonrası verdiği özel röportajda, “ Biraz kendini gösterme çabasında, kendini biraz sivriltme çabasında. Kırmızı takıma benzemez burası, kırmızı takım huzur evi, burada yamyam kaynıyor. Adamı yerler burada!” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

