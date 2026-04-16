Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Engincan’dan Seda’ya sert sözler! Yarışmacılar arasında Survivor best of konusu büyüdü!

Survivor best Of sıralaması yeniden gündem oldu. Seda ve Engincan arasında tansiyon bir anda yükseldi. Seda ve Engincan yarışma sırasında best of çıkma konusunda anlaşmazlık yaşadı. Yaşanan fikir ayrılığı kısa sürede büyürken, Engincan’ın Seda’ya söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. “Burası huzur evine benzemez” sözleri Ünlüler takımını bir kez daha gündeme taşıdı.

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 20:24

ve Engincan arasında yaşanan geceye damga vurdu. Performans değerlendirmesi sırasında başlayan fikir ayrılığı, kısa sürede sert bir polemiğe dönüştü. Engincan’ın Seda’ya yönelik “Burası huzur evine benzemez” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seda’nın bu sözlere nasıl karşılık verdiği ise izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

ENGİNCAN VE SEDA’DAN BEST OF TARTIŞMASI

Seda’nın sürekli best of lara çıkıp başarısız olması geçen haftalarda Sude ile problem yaşamasına neden olmuştu. Haftanın birincisi Sude’nin çıkması, Seda tarafından ben sayı kaybettiğim için sen başarılı olduğun şeklinde ithamlarla ifade edilmişti.

Dün akşam ödül oyunu sonrası adada yaşanan olay yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Engincan ve Seda skorların eşit eşit geldikten sonra Survivor best of oyununa çıkma konusunda ikili tartışmaya girdiler.

Seda’nın, “ Kaç kere best of’a çıktın? 3 parmağı geçmez. Bundan sonra sen çık. Ben seni görmek istiyorum.” Şeklinde başlayan eleştiri ikili arasında gerilimin yaşanmasına sebebiyet verdi. Engincan yaşanılanlar sonrası verdiği özel röportajda, “ Biraz kendini gösterme çabasında, kendini biraz sivriltme çabasında. Kırmızı takıma benzemez burası, kırmızı takım huzur evi, burada yamyam kaynıyor. Adamı yerler burada!” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
