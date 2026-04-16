Engincan’dan Seda’ya sert sözler! Yarışmacılar arasında Survivor best of konusu büyüdü!

Seda ve Engincan arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Performans değerlendirmesi sırasında başlayan fikir ayrılığı, kısa sürede sert bir polemiğe dönüştü. Engincan’ın Seda’ya yönelik “Burası huzur evine benzemez” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seda’nın bu sözlere nasıl karşılık verdiği ise izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.
Seda’nın sürekli best of lara çıkıp başarısız olması geçen haftalarda Sude ile problem yaşamasına neden olmuştu. Haftanın birincisi Sude’nin çıkması, Seda tarafından ben sayı kaybettiğim için sen başarılı olduğun şeklinde ithamlarla ifade edilmişti.
Dün akşam ödül oyunu sonrası adada yaşanan olay Survivor 2026 yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Engincan ve Seda skorların eşit eşit geldikten sonra Survivor best of oyununa çıkma konusunda ikili tartışmaya girdiler.
Seda’nın, “ Kaç kere best of’a çıktın? 3 parmağı geçmez. Bundan sonra sen çık. Ben seni görmek istiyorum.” Şeklinde başlayan eleştiri ikili arasında gerilimin yaşanmasına sebebiyet verdi. Engincan yaşanılanlar sonrası verdiği özel röportajda, “ Biraz kendini gösterme çabasında, kendini biraz sivriltme çabasında. Kırmızı takıma benzemez burası, kırmızı takım huzur evi, burada yamyam kaynıyor. Adamı yerler burada!” şeklinde açıklamalarda bulundu.
