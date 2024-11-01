Enis Arıkan Metin Arolat'ı unutmadı! "Ömür boyu saklayacağım"

01 Kasım 2024 17:26 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:26

Oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden Metin Arolat'ı andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enis Arıkan "Ömür boyu saklayacağım" notunu düştü.

Yönetmen ve söz yazarı Metin Arolat​, geçirdiği kalp krizi​ sonucu eylül ayında hayatını kaybetmişti. Enis Arıkan​ yakın arkadaşı Metin Arolat'ı unutmadı ve sosyal medya​ hesabından duygusal bir paylaşım​ yaptı.

ENİS ARIKAN'DAN METİN AROLAT PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enis Arıkan, son paylaşımında duygusal sözlere yer verdi. Metin Arolat'ın kendisine verdiği hediyeleri paylaşan Enis Arıkan, "Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat" notunu düştü.