Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ablasının eşi Merthan Açıl, İBB soruşturmasında aranan isimler biri. Henüz Merthan Açıl yakalanmazken, Şeyma Subaşı'ndan da manidar bir paylaşım geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlatılan yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltı kararları da çıkmıştı. İBB soruşturması kapsamında aranan Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl henüz yakalanamadı.

ENİŞTESİ ARANANLAR LİSTESİNDE OLAN ŞEYMA SUBAŞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözaltına alınanlar arasında Acun Ilıcalı'nın 2017 yılında boşandığı Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da vardı. Merthan Açıl'ın gözaltı sebebinin ise ihaleler olduğu iddia edildi. Eski bir futbolcu olan Merthan Açıl, Acun Ilcıalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev alıyor. Subaşı bu konuda net bir açıklama yapmasa da peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Subaşı paylaşımında; "Sürekli olarak Allah bize hatırlatıyor" notuyla şunları yazdı: "Biz zenginliğiz. Biz değeriz. Biz gücüz. Gürültüyle değil sessizlikle. Alabilmek ve geri verebilmek ibadet budur. Hayat budur."

Şeyma Subaşı daha önce Mohammed Alsaloussi düğününe sadece en yakınlarını çağırmış ve ablasını çağırmamıştı. Şubaşı, 10 kişilik davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuşmuştu. Şeyma Subaşı'nın ablasını Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia edilmişti.