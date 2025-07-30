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 | Dilek Ulusan

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

Müzisyen Ercan Saatçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Nezahat Saatçi'yi kaybettiğini duyurdu. Ercan Saatçi'nin aldığı üzücü haberin ardından Antalya'da vereceği konserini de ertelediği iddia edildi.

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Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:29

Racon, Eller Havaya, Kararsız Geceler gibi şarkıların sahibi Ercan Saatçi, annesini kaybetti. Bir süredir yaşa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören Nezahat Saatçi hayatını kaybetti.

ERCAN SAATÇİ'NİN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ercan Saatçi acı haberi, "Biriciğimiz, Merhum Hikmet Saatçi'nin kıymetli eşi, Uğurcan Saatçi, Hülya Saatçi Önal, Ercan Saatçi'nin biricik anneleri, Mertcan Önal'ın kıymetli anneannesi, Busenaz Saatçi Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi'nin biricik babaanneleri Nezahat Saatçi'yi kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

Ercan Saatçi ayrıca, "Cenazesi 30 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı kabristanına defnedilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

Ercan Saatçi 2 yıl önce de babası Hikmet Saatçi'yi kaybetmişti.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968 doğumlu Ercan Saatçi, liselerarası yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu. 1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı.

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

Ercan Saatçi, 1995 yılında ilk solo albümünü "Sayenizde" adıyla çıkardı. 1996 yılında "Tam 14 Saat Oldu" teklisi, 1998 yılında "Manşet" albümü izledi. Bugüne dek 600'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı.

ETİKETLER
#müzik
#ölüm
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#aile
#Ercan Saatçi
#Nezahat Saatçi
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