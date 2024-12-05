Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiği iddia edildi! Kızı Zeynep Özyağcılar ateş püskürdü

05 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:00

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar hakkında sosyal medyada ‘öldü’ iddiaları dolaşmaya başladı. Çıkan haberler sonrası kızı Zeynep Özyağvcılar sitem ederek, “Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" dedi.

Kibar Feyzo, Bizimkiler, Çöpçüler Kralı, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar gibi yapımlarda rol alan Erdal Özyağcılar hakkında sosyal medya hesabından “öldü’ haberleri yayılmaya başladı. Çıkan haberlere bir hayli öfkelenen kızı Zeynep Özyağcılar, iddialara açıklık getirdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN ÖLDÜĞÜ HABERİNE KIZINDAN SİTEM DOLU SÖZLER

Son olarak Gaddar dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar, son dönemde 'öldü' haberleriyle gündeme geldi. Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medya paylaşımında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım." dedi.