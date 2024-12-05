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Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiği iddia edildi! Kızı Zeynep Özyağcılar ateş püskürdü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:00
Erdal Özyağcılar&#039;ın hayatını kaybettiği iddia edildi! Kızı Zeynep Özyağcılar ateş püskürdü

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar hakkında sosyal medyada ‘öldü’ iddiaları dolaşmaya başladı. Çıkan haberler sonrası kızı Zeynep Özyağvcılar sitem ederek, “Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" dedi.

Kibar Feyzo, Bizimkiler, Çöpçüler Kralı, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar gibi yapımlarda rol alan Erdal Özyağcılar hakkında sosyal medya hesabından “öldü’ haberleri yayılmaya başladı. Çıkan haberlere bir hayli öfkelenen kızı Zeynep Özyağcılar, iddialara açıklık getirdi. 

ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN ÖLDÜĞÜ HABERİNE KIZINDAN SİTEM DOLU SÖZLER 

Son olarak Gaddar dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar, son dönemde 'öldü' haberleriyle gündeme geldi. Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medya paylaşımında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım." dedi. 

Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiği iddia edildi! Kızı Zeynep Özyağcılar ateş püskürdü - 1. Resim

Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiği iddia edildi! Kızı Zeynep Özyağcılar ateş püskürdü - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
4 Ağustos 1948 doğumlu Erdal Özyağcılar, Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı.[3] Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Hâlen oyunculuğa devam etmektedir.

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Kaynak: tgrthaber.com
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