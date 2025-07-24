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 | Dilek Ulusan

Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı

Aranjör ve DJ Erdem Kınay, sahne aldığı Bodrum'da soruları cevapladı. "Simge Sağın'ı ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" sözlerine açıklık getiren Erdem Kınay, olayı toparlamaya çalışırken iki ünlü ismi karlı karlıya getirdi.

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Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:43

Geçen hafta "Simge’yi ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" açıklamasıyla gündeme gelen Erdem Kınay, bu sözlerinin hatırlatılması konu tatlıya bağlandıklarını belirtti. Açıklamalarında Merve Özbey'den de bahseden Erdem Kınay, iki ünlü ismin karşı karlıya gelmesine neden oldu.

ERDEM KINAY, SİMGE SAĞIN İLE BARIŞTI

Uzun yıllar birlikte çalışan ile Erdem Kınay'ın arası bozulmuş ve "ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" sözleri günlerce gündem olmuştu. Birbirlerini takipten çıkan Erdem Kınay ve Simge Sağın aralarındaki buzları eritti.

Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı

Aralarının düzeldiğini belirten Erdem Kınay; "12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç’ın vokalistiydi. 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. 'Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık" dedi.

Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı

SİMGE SAĞIN İLE MERVE ÖZBEY'İ KARŞI KARŞIYA GETİREN AÇIKLAMA

Erdem Kınay, "Pişmanlık var mı?" sorusuna "Her şerde bir hayır vardır. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın, Simge Sağın olmayacaktı. Ben mesela o kızgınlıkla ‘Sanatçı kaprisiyle uğraşmayacağım’ diyerek kendi albümümü yaptım" dedi.

Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı

Simge Sağın sayesinde Merve Özbey'i keşfettiğini belirten Erdem Kınay, "Bana başka bir yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim, Merve Özbey’i patlattım. Simge’yle olumsuzluk, Merve Özbey’i ortaya çıkardı." dedi.

ERDEM KINAY KİMDİR?

6 Ocak 1978 doğumlu Erdem Kınay, aranjör ve yapımcısı.

Erdem Kınay şarkıları arasında;

-Mahşer

-Şahane

-Boynun Borcu

-Aşk Cezalı

-Hazarfen

Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı
ETİKETLER
#müzik
#ilişkiler
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#Medya
#Erdem Kınay
#Merve Özbey
#Magazin
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