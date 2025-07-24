Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı

Geçen hafta "Simge’yi ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" açıklamasıyla gündeme gelen Erdem Kınay, bu sözlerinin hatırlatılması konu tatlıya bağlandıklarını belirtti. Açıklamalarında Merve Özbey'den de bahseden Erdem Kınay, iki ünlü ismin karşı karlıya gelmesine neden oldu.

ERDEM KINAY, SİMGE SAĞIN İLE BARIŞTI

Uzun yıllar birlikte çalışan Simge Sağın ile Erdem Kınay'ın arası bozulmuş ve "ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" sözleri günlerce gündem olmuştu. Birbirlerini takipten çıkan Erdem Kınay ve Simge Sağın aralarındaki buzları eritti.

Aralarının düzeldiğini belirten Erdem Kınay; "12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç’ın vokalistiydi. 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. 'Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık" dedi.

SİMGE SAĞIN İLE MERVE ÖZBEY'İ KARŞI KARŞIYA GETİREN AÇIKLAMA

Erdem Kınay, "Pişmanlık var mı?" sorusuna "Her şerde bir hayır vardır. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın, Simge Sağın olmayacaktı. Ben mesela o kızgınlıkla ‘Sanatçı kaprisiyle uğraşmayacağım’ diyerek kendi albümümü yaptım" dedi.

Simge Sağın sayesinde Merve Özbey'i keşfettiğini belirten Erdem Kınay, "Bana başka bir yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim, Merve Özbey’i patlattım. Simge’yle olumsuzluk, Merve Özbey’i ortaya çıkardı." dedi.

ERDEM KINAY KİMDİR?

6 Ocak 1978 doğumlu Erdem Kınay, aranjör ve müzik yapımcısı.

Erdem Kınay şarkıları arasında;

-Mahşer

-Şahane

-Boynun Borcu

-Aşk Cezalı

-Hazarfen