Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan ilişkilerini tiktok’ta duyurdu! Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan’ın videosu

Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan, ilişkilerini TikTok üzerinden açıklayarak gündeme damga vurdu. Erdem Şanlı, paylaştığı videoda, “Biraz zaman istiyorum, açıklayacağım” diyerek hayranlarına ufak bir ipucu verirken, Zeynep Atılgan ise “İlk o açıklasın, ben de açıklayacağım” şeklinde yanıt verdi. Çiftin paylaşımı, takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. TikTok üzerinden yapılan açıklama, ilişkilerini resmileştirmelerini doğruladıklarına dair yorumlar yapıldı.

ERDEM ŞANLI VE ZEYNEP ATILGAN’DAN TİKTOK’TAN ŞAŞIRTAN MESAJ

Taşacak Bu Deniz dizisinde İso ve Fadime karakteriyle izleyiciler tarafından sevilen Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan arasında aşk iddiaları bomba gibi magazin basınına düşmüştü. Katıldıkları davetlerde birbirlerine olan yakınlıkları ve bakışlarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme taşınıyordu.

Çiften aşk yaşadıklarına dair çıkan haberlere cevap vermemeleri ise kafaları karıştıran diğer detaylardandı. Taşacak Bu Deniz dizisi yapımcı ekibi tarafından açıklayamadıkları bile söylenene iddialar arasındaydı.

Taşacak Bu Deniz’in sevilen karakteri Erdem Şanlı Tiktok hesabından sevenlerini şaşırtan bir video yayınlandı. Şanlı, “ bu bir açıklama videosudur. Uzun zamandır bunun hakkında konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor, açıklamalar bile yapılıyor. Biz bunları görmüyor muyuz tabi ki görüyor değiliz. Böyle bir şeyi söylemesi hele ki herkese söylemesi biraz zor tabi. Sanırım bu sefer siz haklısınız. Evet doğru. Uzun zamandır değişmeyen tek bir şey ona olan aşkım” sözleriyle açıkladı.

Zeynep Atılgan ise, “ Ben aslında hiçbir şey söylememeyi düşünüyordum. Madem konu bu kadar açıldı, oda bir şeyler söyledi. O zaman galiba benımde konuşmam gerekiyor. Uzun zamandır bu düşünülüyor. Gerek yorumlardan, bakışlardan, o yüzden şunu söyleyeyim. Ya da ilk o açıklasın sonra ben açıklayayım” şeklinde Erdem Şanlı’nın videosuna cevap verdi.

ERDEM ŞANLI VE ZEYNEP ATILGAN AŞK İDDİALARI DOĞRULADI MI?

