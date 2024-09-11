Erkan Can'ın hikayesi filme konu oldu! "9 bin dolar dolandırıldım"

11 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:36

'Meşru Gayrimeşru" filminin gösteriminde soruları cevaplayan Erkan Can, filmin konusundan bahsederken, Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım" diyerek nasıl 9 bin dolar dolandırıldığını anlattı.

Koçum Benim, Bıçak Sırtı, Galip Derviş ve Kara Para Aşk dizilerinde rol alan Erkan Can, Meşru Gayrimeştu filminin ön gösteriminde yeni rolü hakkında konuştu. Dolandırılma hikayesinin anlatan Erkan Can, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım" dedi.

ERKAN CAN 9 BİN DOLAR DOLANDIRILDI

Erkan Can yeni rolünü anlatırken, kendisinin de daha önce dolandırıldığını belirterek herkesi uyardı. 9 bin dolar dolandırılan Erkan Can, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi.