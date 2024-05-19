Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

19 May 2024 15:17 - Güncelleme : 19 May 2024 15:25

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.

Düzenlenen cenaze töreninde, taziyeleri usta sunucunun oğlu Mehmet Yolaç ile kızı Göksu Yolaç kabul etti.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş ile sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı.



Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yolaç'ın değerli bir isim olduğunu belirterek, "Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Erkan Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç da babasının Türk televizyon tarihinin yaşayan son ustalarından biri olduğunu belirterek, "Tabii gösterilen ilgi için babam adına büyük gurur duyuyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği, sevgi veren ve alan, çok emek veren bir ustayı kaybettik. Yolu ışıklarla dolsun. En güzel günler, en güzel geceler sizinle olsun" dedi.

Kılınan namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşınan Yolaç'ın cenazesi, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.