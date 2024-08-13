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Erkekleri Koruma Derneği Merve Boluğur’un parodi hesabını gerçek sandı! O sözlerine dava açıyorlar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:12
Erkekleri Koruma Derneği Merve Boluğur’un parodi hesabını gerçek sandı! O sözlerine dava açıyorlar

Sosyal medya platformu X'te ünlü oyuncu Merve Boluğur adına açılan taklit hesap, ortalığı karıştırdı. 'Erkekleri Koruma Derneği' adlı hesap, Boluğur'un sahte hesabından atılan erkeklere yönelik gönderiyi alıntılayarak Boluğur'a dava açacaklarını duyurdu. Haber, alay konusu oldu.

Eski adı Twitter olan sosyal mecra 'X'te ünlü oyuncu Merve Boluğur adına açılan bir hesap 8 Ağustos tarihinde "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" ve yine "Instagram açılsın, erkekler kapatılsın" cümlesiyle bir paylaşımda bulundu.

Erkekleri Koruma Derneği Merve Boluğur’un parodi hesabını gerçek sandı! O sözlerine dava açıyorlar - 1. Resim

Yüz binlerce takipçisi olan 'taklit' hesabın Merve Boluğur'a ait olduğunu düşünen 'Erkekleri Koruma Derneği' adlı oluşuma ait hesap "Merve Hanım'a dava açıyoruz" açıklamasında bulundu.

Erkekleri Koruma Derneği Merve Boluğur’un parodi hesabını gerçek sandı! O sözlerine dava açıyorlar - 2. Resim

HABER SİTELERİ DE AYNI YANILGIYA DÜŞTÜ

Geçen sene Temmuz ayında mühendis Bahri İnceler tarafından kurulan Erkekleri Koruma Derneği'nin hesabında konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Sahte hesabı Merve Boluğur'un gerçek hesabı sanan derneğin yanında birçok haber sitesi de aynı yanılgıya düştü. 

Erkekleri Koruma Derneği Merve Boluğur’un parodi hesabını gerçek sandı! O sözlerine dava açıyorlar - 3. Resim

BOLUĞUR'DAN AÇIKLAMA

Merve Boluğur ise Instagram üzerinden söz konusu paylaşımlar için ''Son kez söylüyorum. Benim sadece Instagram hesabım mevcuttur'' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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