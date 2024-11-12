Ersin Korkut'tan yasa dışı bahis görüntülerine ilk açıklama!

12 Kasım 2024 10:19 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:55

Ünlü oyuncu Ersin Korkut’un yasa dışı bahis sitesinin canlı yayınında reklam yaptığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın gözaltına alındıktan sonra ev hapsi ile kararıyla serbest bırakılmasının ardından Ersin Korkut’un avukatından da ilk açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 23 kişi yasa dışı bahis reklamı yapma iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı. Ersin Korkut'un da canlı yayında reklamını yapıp kumar oynadığı'na ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ersin Korkut, konu ile ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yaptı

ERSİN KORKUT'UN AVUKATINDAN YASA DIŞI BAHİS GÖRÜNTÜLERİNE İLK CEVAP

Ersin Korkut'un avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada; "Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videounun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Çıkan görüntüleri ve iddiaları yalanlayan açıklamada; "Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır. Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden oluşturulmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz." ifadeleri yer aldı.