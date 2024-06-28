Eşi Cüneyt Arkın'ı kaybeden Betül Cüreklibatır, zor günler geçiriyor

28 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:39

Köroğlu, Battal Gazi, Dayı, Vahşi Gelin ve Kara Murat gibi 300'den fazla filmde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 2 yıl geçen oyuncu mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

CÜNEYT ARKIN'IN ARDINDAN EŞİ ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Kalbinin durması sonrası 2022 yılında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum" dedi.

Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin belirten Cüneyt Arkın'ın 55 yıllık eşi Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü" ifadelerini kullandı.

Çocukları ve torunları sayesinde hayata devam edebildiğini belirten Betül Cüreklibatır "Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocuklarım beni de kaybetmesin" diye konuştu.