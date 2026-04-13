Esin Gündoğdu’nun son hali yeniden gündem oldu! Ünlü oyuncu 72 kilo vermişti

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 12:37
1
Esin Gündoğdu

Başarılı oyuncu Esin Gündoğdu, son haliyle yeniden gündem oldu. Özellikle verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, günden güne eridi. Fiziksel değişimiyle zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Gündoğdu, görenleri şaşkına çevirdi. 72 kilo veren ünlü oyuncu bambaşka birine dönüştü.

2
Aşk Yeniden

Esin Gündoğdu, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’ ve ‘Avrupa Yakası’ gibi birbirinden başarılı projelerde yer almıştı. Özellikle Aşk Yeniden ve Yeni Gelin dizileriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, sempatik oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Oyunculuğunun yanı sıra kilolarıyla da sık sık gündemde yer alan Gündoğdu, zayıflama kararı almıştı. Uzun bir süredir diyet yapan ünlü oyuncu, geçirdiği fiziksel dönüşümle bir kez daha gündeme bomba gibi oturdu.

3
Mide ameliyatı

Esin Gündoğdu, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy gösterdi. Oyunculuk sürecinin büyük bir çoğunluğunu kilolu bir şekilde geçiren ünlü oyuncu, günden güne eridi. Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda mide ameliyatı geçirmişti. Mide ameliyatının ardından kilo vermeye başlayan ünlü oyuncu, yeni görünümüyle herkesi şoke etti.

4
Esin Gündoğdu

Zayıflayan ünlüler deyince akla ilk gelen isimler arasında yer alanlardan biri Esin Gündoğdu olmuştu. Verdiği kilolarla herkesi şoke eden ve adeta gençleşen ünlü oyuncu, yeniden gündemde yerini aldı. Gündoğdu, verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüştü. Ünlü oyuncu, zayıflama sürecinde değişim fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

5
mide küçültme ameliyatı

Esin Gündoğdu, 138 kiloyu gördükten sonra mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti. Verdiği kilolardan sonra tanınmayacak hale gelen Gündoğdu, toplamda 72 kilo kaybetmişti. Oyuncunun ‘Aşk Yeniden’ dizisindeki halinden eser kalmamıştı. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, zayıflama süreci hakkında merak edilenleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

6
oyuncu Esin Gündoğdu

Zaman zaman değişimiyle gündemde yerini alan Esin Gündoğdu, yeniden magazin gündemine oturdu. Kilo verme sürecinin kolay olmadığını sık sık dile getiren Gündoğdu, bu değişimin ani değil, tamamen kontrollü ve doktor eşliğinde ilerlediğini açıkladı. Şok diyetlerden özellikle uzak durduğunu vurgulayan Gündoğdu, dengeli beslenme ve porsiyon kontrolünün altını çizdi. Aynı zamanda ünlü oyuncu, düzenli hayat tarzı ve sabrın, bu dönüşümde en kritik rolü oynadığını belirtti.

7
Esin Gündoğdu

Ünlü oyuncu, bu kez değişiminin dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. Bunun üzerine bir uyarıda bulunan Esin Gündoğdu, “Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zekâ ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, dolandırılmayın” ifadelerine yer verdi. Gündoğdu, aynı zamanda kendisine yapılan olumsuz yorumlara da sitem etti. “Kalbim kırıldı” diyen 49 yaşındaki ünlü oyuncu, zayıflama sürecinden bahsetti.

8
Esin Gündoğdu

Zayıflama sürecinin oldukça uzu bir süredir devam ettiğini söyleyen Esin Gündoğdu, açıklamalarında; “Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. 'Aşk Yeniden' dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra 'Yeni Gelin' dizisine başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat (RNY Gastrik Bypass) olmaya karar verdim bunu da saklamadım.” ifadelerine yer verdi.

