Eşi ölü olarak bulunmuştu! 'Şüpheli ölüm' iddialarına Yeşim Erçetin'den ilk açıklama

06 May 2024 14:47 - Güncelleme : 06 May 2024 14:50

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen şarkıcı Yeşim Erçetin, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açmıştı. Eşini kaybettiğini "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyuran Erçetin, çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

"ŞÜPHELİ TARAF YOK"

Şarkıcı Yeşim Erçetin'in eşi iş insanı Fevzi Kardeseci duşta başını mermer zemine çarparak hayatını kaybetti. Kardeseci'nin cansız bedenini eşi Yeşim Erçetin bulurken, ölüm şekliyle ilgili 'şüpheli' şeklinde yorumlar sosyal medyada dolaştı. Erçetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzmanların; ölüm şeklinde şüpheli bir taraf olmadığını, kendisine eşinin banyoda kayıp düştükten sonra başını mermer zemine çarptığı yönünde bilgi verdiğini dile getirdi.