Eski dostlar düşman oldu! Metin Cantimur, İbrahim Tatlıses'in özel hayatını ifşaladı!

12 Kasım 2024 16:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:09

İbrahim Tatlıses, 40 yıllık dostu Metin Cantimur'la kavga etti. Canlı yayına başlayan Metin Cantimur, İbrahim Tatlıses'in bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını iddia etti. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ise iddialar hakkında öyle bir cevap verdi ki, tüm sunucular şok oldu.

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Son günlerde ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu sefer ise 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı polemikle gündem olmayı başardı. İbrahim Tatlıses'in kendisine 'köpek' demesinin ardından canlı yayına bağlanan Metin Cantimur, eski dostunun özel hayatını ifşaladı.

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Canlı yayına bağlanan Metin Cantimur, eski dostu İbrahim Tatlıses hakkında, “Pandora’nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını" sözleri sonrası ortalık karıştı.

Yayına mesaj gönderen İbrahim Tatlıses, sözleriyle kafa karıştırdı. Yorumcu, "İbrahim Tatlıses bu ithamlara yanıt veriyor, yazdı; kurban olsunlar o kadına donunu bile yıkadı. Sizin donunuzu mu yıkadı o kadın?" dedi.

Sözleri duyan Metin Cantimur ise, "Benim mi çamaşır makinesine atıp yıkıyor ben ne bileyim çalışan besleme ben ne bilirim" diyerek şoke etti.

Metin Cantimur, İbrahim Tatlıses'in açıklaması sonrası, "Benim iç çamaşırlarım yıkanıyor evde kim yıkıyor bilmiyorum! Benim hayatımda değil bu kadın. Ben eve geldiği gün 3 ay önce ben evi terk ettim, İbrahim Tatlıses'i terk ettim. 2. gelişinde gittim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ise "Maaş almadın öyle mi? Yalan yalan yalan zaten Metin'in hayatı yalan" mesajıyla cevap verdi.