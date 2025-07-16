Eski eşler yıllar sonra buluştu! Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay aynı sahnede

Türkiye'nin usta oyuncuları Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, Don Kişot müzikalinde ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. Üç oyuncu geçtiğimiz günlerde başlayan okuma provalarında paylaştıkları karelerle yorum yağmuruna tutuldu.

Sanatseverler tarafından merakla beklenen müzikal, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve etkileyici sahne tasarımıyla, merakla bekleniyor. Sık sık bir araya gelen eski eşler Zuhal Olcay ile Selçuk Yöntem2in provalardaki keyifli halleri de kameralara yansıdı.