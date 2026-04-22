Eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın test sonucu pozitif çıktı.
Burak Doğan'ın haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneği alınan eski hakem Elif Karaarslan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Burak Doğan'ın haberine göre, Elif Karaarslan’ın idrar ve saç testi pozitif çıktı.
ELİF KARAARSLAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Karaarslan’ın ifadesi de ortaya çıktı. Eski hakem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, “Instagram’daki abonelik sisteminin platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, paylaşımlarının kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcen olmadığını” savundu.
Karaarslan, “Instagram çıplak içeriklere izin vermez, en fazla bikinili paylaşımlar olabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değil, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek, abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.