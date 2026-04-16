Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık: Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okula gerçekleşen silahlı saldırı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sahra ışık, "Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki. Hayalleri ve hedefleri olmayan berbat bir haldeler." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık: Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 15:48

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara gerçekleşen saldırı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sahra Işık, ""Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki. Berbat bir haldeler" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık: Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, yeni neslin hayalleri ve hedefleri olmayan, üretmekten çok tüketime yönelmiş ve ailelerine bağımlı olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Sahra Işık, yeni neslin hayalleri ve hedefleri olmadığını, sorumluluktan kaçtığını ve tüketime yöneldiğini belirtti.
Işık, bu durumun ailelerin yetiştirme tarzı ve dijital oyunların olumsuz etkilerinden kaynaklandığını düşünüyor.
Haberde ayrıca Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'ın da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlarından bahsediliyor.
Hande Erçel, okula yapılan saldırı hakkında duyduğu üzüntüyü dile getiren bir paylaşım yaptı.
Sahra Işık, 1991 doğumlu milli voleybolcu ve modeldir.
Işık, Survivor 2014 ve Survivor All Star'da yarıştı.
Evli olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2025 yılında anne olmuştur.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

SAHRA IŞIK OKUL SALDIRILARIYLA İLGİLİ YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DİKKAT ÇEKTİ

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık yaptığı paylaşımda, "Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki, ne yazık ki hayalleri ve hedefleri olmayan, varsa bile bu sorumluluğu başkalarının üzerine yıkan, üretmekten çok tüketmeye yönelmiş, kendi ayakları üzerinde durmak yerine ailesine bağımlı bir yaşamı kabullenmiş berbat bir haldeler. Aklım almıyor çünkü bizler asla böyle olmadık. Bu konuda tabi ailelerin yetiştirme tarzı inanılmaz etkili.. Ayrıca saatlerini geçirdikleri dijital oyunların da düşünce dünyalarını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani sonuç kocaman bir YAZIK" dedi.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık: Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki

HANDE ERÇEL'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'dan da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlar geldi. de yaptığı paylaşımda, “Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” dedi.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık: Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki

SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 doğumlu Sahra Işık, Fenerbahçe bünyesinde yetişmiş milli voleybolcu ve Survivor yarışmasıyla tanınan modeldir. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Işık, Survivor 2014 ve All Star sezonlarında mücadele etmiştir. İş insanı İdris Aybirdi ile evli olan Işık, 2025 yılında anne olmuştur.

BilgiDeğer
Ad SoyadSahra Işık
Doğum Yılı1991
MesleklerMilli Voleybolcu, Model
Kariyer Başlangıcı/TanınırlıkFenerbahçe bünyesinde yetişmiş, Survivor yarışmasıyla tanınan
EğitimHaliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunu
Survivor KatılımlarıSurvivor 2014, Survivor All Star
Eşiİdris Aybirdi (İş insanı)
Annelik2025 yılında anne olmuştur
ETİKETLER
#hande erçel
#Survivor 16 Mart
#Yeni Nesil
#Sahra Işık
#Okul Saldırıları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.