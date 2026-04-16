Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık: Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara gerçekleşen saldırı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sahra Işık, ""Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki. Berbat bir haldeler" dedi.

SAHRA IŞIK OKUL SALDIRILARIYLA İLGİLİ YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DİKKAT ÇEKTİ

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık yaptığı paylaşımda, "Yeni nesilden o kadar rahatsız oluyorum ki, ne yazık ki hayalleri ve hedefleri olmayan, varsa bile bu sorumluluğu başkalarının üzerine yıkan, üretmekten çok tüketmeye yönelmiş, kendi ayakları üzerinde durmak yerine ailesine bağımlı bir yaşamı kabullenmiş berbat bir haldeler. Aklım almıyor çünkü bizler asla böyle olmadık. Bu konuda tabi ailelerin yetiştirme tarzı inanılmaz etkili.. Ayrıca saatlerini geçirdikleri dijital oyunların da düşünce dünyalarını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani sonuç kocaman bir YAZIK" dedi.

HANDE ERÇEL'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'dan da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlar geldi. Hande Erçel de yaptığı paylaşımda, “Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” dedi.

SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 doğumlu Sahra Işık, Fenerbahçe bünyesinde yetişmiş milli voleybolcu ve Survivor yarışmasıyla tanınan modeldir. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Işık, Survivor 2014 ve All Star sezonlarında mücadele etmiştir. İş insanı İdris Aybirdi ile evli olan Işık, 2025 yılında anne olmuştur.