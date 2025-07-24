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 | Dilek Ulusan

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı şehit oldu. 10 şehidin naaşı Ankara'ya getirilirken, gözyaşları sel oldu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarını yayınlandı.

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Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:46

'in ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. Acı kaybın ardından birçok ünlü isim sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi

ESKİŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGININDAKİ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Mert Yazıcıoğlu

"Acımız çok büyük çok üzgünüz. Başımız sağ olsun"

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Nuri Alço

"Eskişehir'de ciğerimiz yandı.. Bugün sadece ormanlarımızı değil, orman işçilerimizi emekçilerimizi kaybettik. Alevlerin içinde can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Yasemin Özilhan

"10 can, ormanı korurken hayatını kaybetti. Bir yine yetemedik"

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Sinan Akçıl

"10 orman kahramanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun"

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Alişan

Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatlarını kaybeden 5 OGM personeli ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüreğimiz yandı"

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Barış Arduç

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Esra Erol

Söyleyecek söz bulamıyorum, çok üzgünüm. Görevleri başında şehit olan kahramanlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun.."

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Derya Uluğ

Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı
ETİKETLER
#orman yangını
#eskişehir
#şehitler
#seyitgazi
#Ağır Kayıp
#Akut
#Ogm
#Magazin
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