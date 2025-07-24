Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. Acı kaybın ardından birçok ünlü isim sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi

ESKİŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGININDAKİ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Mert Yazıcıoğlu

"Acımız çok büyük çok üzgünüz. Başımız sağ olsun"

Nuri Alço

"Eskişehir'de ciğerimiz yandı.. Bugün sadece ormanlarımızı değil, orman işçilerimizi emekçilerimizi kaybettik. Alevlerin içinde can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

Yasemin Özilhan

"10 can, ormanı korurken hayatını kaybetti. Bir yine yetemedik"

Sinan Akçıl

"10 orman kahramanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun"

Alişan

Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatlarını kaybeden 5 OGM personeli ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüreğimiz yandı"

Barış Arduç

Esra Erol

Söyleyecek söz bulamıyorum, çok üzgünüm. Görevleri başında şehit olan kahramanlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun.."

Derya Uluğ