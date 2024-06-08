Esra Balamir yanan tekneden son anda kurtuldu: Çaresizce izledik!

08 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:57

Ampute Milli Takım'dan gururlandıran başarı: Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

Ampute Milli Takım'dan gururlandıran başarı: Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

Tam 400 metre! Bitlis ve Muş’ta şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu

Tam 400 metre! Bitlis ve Muş’ta şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu

Datça'da tatilde olan Esra Balamir, teknede yapılan doğum günü partisinde ölümden döndü. Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu Esra Balamir, yanan tekneden kurtulmayı başardı.

"ÇARESİZCE İZLEDİK"

Büyük bir tehlike atlatan Balamir, “Motor bölmesinden dumanlar yükseldi. Hemen yan tekneden yardıma geldiler. Canımızı zor kurtardık. Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı” dedi.

Balamir ve arkadaşları, ölümden döndü. Demet Akalın da teknenin yandığı halini paylaştı. Balamir'in her şeyi yanarken, kendisini zor kurtardı.

Balamir ve arkadaşları adeta ölümden döndü. Demet Akalın da teknenin yandığı halini paylaştı.