Esra Bilgiç yeni fotoğraflarını paylaştı, ünlü isimden yorum gecikmedi

18 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:55

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter ve Ramo gibi yapımlarda rol alan Esra Bilgiç, sosyal medyada 7,5 milyon takipçiye sahip. Her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağan Esra Bilgiç’in son paylaşımıyla meslektaşı Ekin Türkmen’den de yorum gecikmedi.

ESRA BİLGİÇ'İN KARESİNE EKİN TÜRKMEN'DEN YORUM GECİKMEDİ

Oyuncu Esra Bilgiç, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Esra Bilgiç'in binlerce beğeni alan tatil karelerine meslektaşı oyuncu Ekin Türkmen'de de yorum gecikmedi. Ekin Türkmen, Esra Bilgiç'in fotoğrafının altına, "Göz değil nakış mübarek" yorumunu yaptı.