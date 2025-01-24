Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen ile kavga ettiği iddiaları hakkında konuştu!

24 Ocak 2025 12:44 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:44

Geçtiğimiz haftalarda Siyah Kalp oyuncuları Bülent Polat, Burak Sergen ve Esra Dermancıoğlu'nun yaşadığı gerginlik seti durma noktasına getirdiği iddia edilmişti. Dizi setinde yaşanan fikir ayrılıkları gündemi epey bir meşgul ederken, Burak Sergen diziden ayrılma kararı aldı. Esra Dermancıoğlu ise kavga iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Başrolünde Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan​ ve Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp​ dizisinde ilk olarak Burak Sergen​ ve Bülent Polat arasında tartışma yaşanmış ve olaya Esra Dermancıoğlu'nun da dahil olmasıyla yaşanan tartışma iyice büyüdü. Oyuncuların birbiriyle tartışma yaşaması sonrası dizi seti durma noktasına geldi. Esra Dermancıoğlu ise kavga iddialarını yalanlarken, çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

ESRA DERMANCIOĞLU, BURAK SERGEN HAKKINDA KONUŞTU

Siyah Kalp dizisindeki rol arkadaşı Burak Sergen, diziden ayrılma sebebinin kendisiyle yaşadığı bir kavga olduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Esra Dermancıoğlu, “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım” diyerek çıkan haberleri yalanladı.

ESRA DERMANCIOĞLU, TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ ETTİ?

Türkiye'yi terk ederek Fransa'ya yerleştiği iddiaları hakkında konuşan Esra Dermancıoğlu, “Ben oraya gidip geliyorum. Burada çalışıyorum, orada ise kızımla vakit geçiriyorum. İstanbul’daki evimi kapattım. Kapadokya’da çalıştığım için de işime geliyor” dedi.