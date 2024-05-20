Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden oyuncuları yerden yere vurdu

20 May 2024 11:45 - Güncelleme : 20 May 2024 11:46

Sosyal medya hesabından video paylaşan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden ünlülere ateş püskürdü. Video paylaşan Dermancıoğlu, Cannes'a giden Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz'e hedef alarak, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" dedi.

ESRA DERMANCIOĞLU, CANNES'A GİDEN OYUNCULARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Esra Dermancıoğlu’ndan Cannes’a giden Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz'i hedef alarak eleştiride bulundu. İyi derecede Fransızca bilen Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali'yle ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarıçıplak. Çıplaklık çok enteresan biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. Hayır biz Türkiye'de develerle gezmiyoruz kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik." dedi.