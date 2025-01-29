Esra Erol Beşiktaş hayalini açıkladı! "İnşallah bir gün"

29 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:15

Yıllardır televizyon ekranında bulunan Esra Erol, Beşiktaş takımı hakkında konuştu. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Esra Erol, bir gün siyah-beyazlı kulüpte görev almayı istediğini belirtti.

Ünlü sunucu Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Beşiktaş maçlarını kaçırmayan ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Esra Erol, "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" sorusuna ilk kez cevap verdi.

ESRA EROL: BİR GÜN BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİ OLACAĞIM

Candaş Tolga Işık'ın sorduğu "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" sorusuna cevap veren Esra Erol, "Beşiktaş çok büyük bir kültür. Beşiktaş bir ülkeyi sahiplenme biçimi. Beşiktaş bir düşünce biçimi. Beşiktaş bir yaşam biçimi. Beşiktaş taraftarına baktığımda onlarım yardım konusundaki duyarlılığı. Olaylara verdiği tepki çok kıymetli. Ben Beşiktaş yönetiminde olmasam da Beşiktaş için elimden geleni yaparım. Ancak bugün değil. Bir şeyi hakkıyla yapmak isterim. İnşallah bir gün Beşiktaş'ta yönetici olacağım." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Serdal Adalı, Esra Erol'a teklif götürdüğünü açıklamış ve konuyla ilgili, “Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var. Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir" ifadelerini kullanmıştı.