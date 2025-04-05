Esra Erol'un kardeşi Eda Erol evleniyor: Milyon kez evet

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Alişan ile nişanlandıktan sonra ayrılık haberleriyle magazin gündeminde yer aldı. Alişan ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Eda Erol, evlenme teklifi aldığını sosyal medyadan duyurdu. Pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır, ünlü isme evlilik teklif etti.

Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlilik teklifi aldı. Bir dönem Alişan ile aşk yaşayan Eda Erol'un yakında nikah masasına oturacağı iddia edildi.

EDA EROL EVLENİYOR

Stilist olan Eda Erol, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından mutlu bir haberi paylaştı. Pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol, "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla peş peşe evlilik karelerine yer verdi.

39 yaşındaki Eda Erol, bir dönem Alişan ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi. Sürpriz bir şekilde nişanlanan ikili 1.5 ay sonra nikah masasına oturma kararı almıştı. İkili yollarını ayırma kararı almıştı. Eda Erol, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" demişti.

EDA EROL KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, 1986 doğumludur. İlk ekran deneyimini 46 Yok adlı diziyle yaşayan Eda Erol, lisans eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamladı. Erol, ilk sinema filmi ise Stajyer Mafyadır.