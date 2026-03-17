Esra Ezmeci başörtülü pozlarıyla çok konuşuldu!

Paylaşımlarıyla çok konuşulan sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, bu sefer ise başörtülü paylaşımıyla gündemde. Esra Ezmeci Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'ye gitti. Buradan başörtülü pozlarını paylaşan Ezmeci, sosyal medyayı ikiye böldü.

Esra Ezmeci paylaşımına “Kadir Gecesi; sadece bir kandil değil, insan ruhunun yeniden doğduğu gecedir. Bu gece edilen bir dua bazen yıllardır taşınan bir yükü hafifletir, bir umut kalbin en karanlık yerine ışık olur. Çünkü insanın psikolojisini en çok iyileştiren şey; inanmak, teslim olmak ve kalbini Allah’a dayamaktır. Bu mübarek gecede kalbinizdeki tüm ağırlıklar hafiflesin, dualarınız kabul olsun, ruhunuz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun." notunu düştü.

Esra Ezmeci'nin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Esra Ezmeci'nin paylaşımına yorum yaparken bazıları ünlü sunucuyu reklam yapmakla suçladı. Esra Ezmeci'ye "Gösteriş için camiye gidiyorsun" eleştirileri de geldi.

1 Ağustos 1985 doğumlu Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olup klinik psikoloji yüksek lisansı ve adli bilimler doktorası yapmıştır