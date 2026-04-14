Instagram’da ilişki tavsiyeleri veren Psikolog Esra Ezmeci’nin, kadınlara "erkelere para harcatın" dedi. Ezmeci, "Para harcatmayan kadın daha kolay terk edilir” demesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

HABERİN ÖZETİ Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın Psikolog Esra Ezmeci'nin kadınlara yönelik, erkeklerin para harcamasının ilişkideki değeri artıracağı ve harcama yapmayan kadınların daha kolay terk edileceği yönündeki tavsiyeleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. Esra Ezmeci, ilişkilerde erkeklerin harcadığı para ve emeğin belirleyici olduğunu, para harcatmayan kadının daha kolay terk edileceğini belirtti. Erkeklerin yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla bağlandığını savunan Ezmeci, bir kadın için uğraşan, emek veren ve yatırım yapan erkeğin o ilişkiyi daha değerli hale getirdiğini ifade etti. Ezmeci'ye göre insan, uğruna çabaladığı şeyi daha kıymetli görüyor ve erkek de değer verdiği biri için harcadıklarını kolay kolay unutmuyor.

"PARA HARCATMAYAN KADIN ÇOK DAHA KOLAY TERK EDİLİR"

Esra Ezmeci ilişki tavsiyesinde "Ezmeci, ilişkilerde erkeklerin harcadığı para ve emeğin belirleyici olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı :“Para harcatmayan kadın çok daha kolay terk edilir.” dedi.

Erkeklerin yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla bağlandığını belirten Ezmeci, “Bir kadın için uğraştıysa, emek verdiyse, ona yatırım yaptıysa o ilişki gözünde daha değerli hale gelir.” diyerek tartışma oluşturdu.

Ezmeci, sözlerine “İnsan, uğruna çabaladığı şeyi daha kıymetli görür. Erkek de değer verdiği biri için ne harcadığını kolay kolay unutmaz.” şeklinde devam etti.

ESRA EZMECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 İstanbul doğumlu Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olup klinik psikoloji yüksek lisansı ve adli bilimler doktorası yapmıştır. İlişki yönetimi, bağımlılık ve "geçmiş temizleme" terapileriyle tanınan Ezmeci, kitapları, sosyal medya tavsiyeleri ve televizyon programlarıyla bilinmektedir.