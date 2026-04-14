Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın

Sosyal medyada ilişki tavsiyeleri veren Psikolog Esra Ezmeci, sözleriyle gündem oldu. Ezmeci, “Para harcatmayan kadın daha kolay terk edilir” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın
Instagram’da ilişki tavsiyeleri veren Psikolog Esra Ezmeci’nin, kadınlara "erkelere para harcatın" dedi. Ezmeci, "Para harcatmayan kadın daha kolay terk edilir” demesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

HABERİN ÖZETİ

Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın

Psikolog Esra Ezmeci'nin kadınlara yönelik, erkeklerin para harcamasının ilişkideki değeri artıracağı ve harcama yapmayan kadınların daha kolay terk edileceği yönündeki tavsiyeleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Esra Ezmeci, ilişkilerde erkeklerin harcadığı para ve emeğin belirleyici olduğunu, para harcatmayan kadının daha kolay terk edileceğini belirtti.
Erkeklerin yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla bağlandığını savunan Ezmeci, bir kadın için uğraşan, emek veren ve yatırım yapan erkeğin o ilişkiyi daha değerli hale getirdiğini ifade etti.
Ezmeci'ye göre insan, uğruna çabaladığı şeyi daha kıymetli görüyor ve erkek de değer verdiği biri için harcadıklarını kolay kolay unutmuyor.
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, 1986 İstanbul doğumlu olup Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur.
Klinik psikoloji yüksek lisansı ve adli bilimler doktorası yapmış olan Ezmeci, ilişki yönetimi, bağımlılık ve "geçmiş temizleme" terapileriyle tanınmaktadır.
"PARA HARCATMAYAN KADIN ÇOK DAHA KOLAY TERK EDİLİR"

Esra Ezmeci ilişki tavsiyesinde "Ezmeci, ilişkilerde erkeklerin harcadığı para ve emeğin belirleyici olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı :“Para harcatmayan kadın çok daha kolay terk edilir.” dedi.

Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın

Erkeklerin yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla bağlandığını belirten Ezmeci, “Bir kadın için uğraştıysa, emek verdiyse, ona yatırım yaptıysa o ilişki gözünde daha değerli hale gelir.” diyerek tartışma oluşturdu.

Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın

Ezmeci, sözlerine “İnsan, uğruna çabaladığı şeyi daha kıymetli görür. Erkek de değer verdiği biri için ne harcadığını kolay kolay unutmaz.” şeklinde devam etti.

Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın

ESRA EZMECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 İstanbul doğumlu Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi bölümü mezunu olup klinik psikoloji yüksek lisansı ve adli bilimler doktorası yapmıştır. İlişki yönetimi, bağımlılık ve "geçmiş temizleme" terapileriyle tanınan Ezmeci, kitapları, tavsiyeleri ve televizyon programlarıyla bilinmektedir.

KategoriBilgi
Ad SoyadEsra Ezmeci
UnvanUzman Klinik Psikolog
Doğum Yeriİstanbul
Doğum Yılı1986
EğitimHaliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Mezunu
Yüksek LisansKlinik Psikoloji
DoktoraAdli Bilimler
Uzmanlık Alanlarıİlişki Yönetimi, Bağımlılık, "Geçmiş Temizleme" Terapileri
Tanınma BiçimleriKitapları, Sosyal Medya Tavsiyeleri, Televizyon Programları
ETİKETLER
#sosyal medya
#psikoloji
#Esra Ezmeci
#İlişki Tavsiyesi
#Kadın Erkek İlişkileri
#Magazin
