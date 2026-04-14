Esra Ezmeci yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğe para harcatın

Instagram’da ilişki tavsiyeleri veren Psikolog Esra Ezmeci’nin, kadınlara "erkelere para harcatın" dedi. Ezmeci, "Para harcatmayan kadın daha kolay terk edilir” demesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Esra Ezmeci ilişki tavsiyesinde "Ezmeci, ilişkilerde erkeklerin harcadığı para ve emeğin belirleyici olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı :“Para harcatmayan kadın çok daha kolay terk edilir.” dedi.
Erkeklerin yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla bağlandığını belirten Ezmeci, “Bir kadın için uğraştıysa, emek verdiyse, ona yatırım yaptıysa o ilişki gözünde daha değerli hale gelir.” diyerek tartışma oluşturdu.
Ezmeci, sözlerine “İnsan, uğruna çabaladığı şeyi daha kıymetli görür. Erkek de değer verdiği biri için ne harcadığını kolay kolay unutmaz.” şeklinde devam etti.
1986 İstanbul doğumlu Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olup klinik psikoloji yüksek lisansı ve adli bilimler doktorası yapmıştır. İlişki yönetimi, bağımlılık ve "geçmiş temizleme" terapileriyle tanınan Ezmeci, kitapları, sosyal medya tavsiyeleri ve televizyon programlarıyla bilinmektedir.
|Kategori
|Bilgi
|Ad Soyad
|Esra Ezmeci
|Unvan
|Uzman Klinik Psikolog
|Doğum Yeri
|İstanbul
|Doğum Yılı
|1986
|Eğitim
|Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Mezunu
|Yüksek Lisans
|Klinik Psikoloji
|Doktora
|Adli Bilimler
|Uzmanlık Alanları
|İlişki Yönetimi, Bağımlılık, "Geçmiş Temizleme" Terapileri
|Tanınma Biçimleri
|Kitapları, Sosyal Medya Tavsiyeleri, Televizyon Programları