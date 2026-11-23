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İstanbul
'Ezel', 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Suskunlar', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Söz' gibi pek çok başarılı projede rol alan Sarp Akkaya, ikizi Kaya Akkaya ve ablaları oyuncu Esra Akkaya yaptıkları ortak açıklamada babalarının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akkaya kardeşler, babalarının vefatını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla paylaştı. Esra, Sarp ve Kaya Akkaya, yayımladıkları mesajda hem acılarını dile getirdi hem de babalarının cenaze törenine ilişkin bilgileri aktardı.
Üç kardeşin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Canımız babamız Yüksel Akkaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Onu sonsuz seven çocukları. Esra-Sarp-Kaya Akkaya ve tüm ailesi."