Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Eşref Rüya dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sette kaza geçirdi! İlk müdahaleyi ambulans ekibi yaptı

Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisinde Irmak karakteriyle yer alan Ceren Benderlioğlu sette kaza geçirdi. Kaza sonrası eli ağır yaralanan Ceren Benderlioğlu, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 16:33

Ekmek Teknesi, Doktorlar, Geniş Aile, Melekler Korusun, Adanalı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Ceren Benderlioğlu reyting rekorları kıran dizisiyle de gündemdeki yerini koruyor. Sete götürdüğü çorbayı ısıtmaya çalışan oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi.

CEREN BENDERLİOĞLU SETTE YARALANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ceren Benderlioğlu'nun evden götürdüğü mercimek çorbasını mikrodalgada ısıttığı sırada beklenmedik bir olay meydana geldi. Isıtma işleminin ardından kabın kapağını açan Benderlioğlu'nun üzerine sıcak çorba patladı

Eşref Rüya dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sette kaza geçirdi! İlk müdahaleyi ambulans ekibi yaptı

CEREN BENDERLİOĞLU'NA EŞREF RÜYA SETİNİN AMBULANSI İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Eşref Rüya dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sette kaza geçirdi! İlk müdahaleyi ambulans ekibi yaptı

Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.

Eşref Rüya dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sette kaza geçirdi! İlk müdahaleyi ambulans ekibi yaptı

Ceren Benderlioğlu bugün yaptığı paylaşımda ise, "Dünden beri "Geçmiş olsunlarınızın üstüne bir geçmiş olsun daha eklendi. Sakınan göze çöp batar misali. Gül dalı yanağın üstüne geldi. Kimin gözü bu? Bu ne biçim nazar ya. Gerçekten hiç hoş değil" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.

ETİKETLER
#Geçmiş Olsun
#Eşref Rüya
#Set Kazası
#Ceren Benderlioğlu
#Oyuncu Yaralandı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.