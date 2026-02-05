Eşref Rüya dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sette kaza geçirdi! İlk müdahaleyi ambulans ekibi yaptı

Ekmek Teknesi, Doktorlar, Geniş Aile, Melekler Korusun, Adanalı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Ceren Benderlioğlu reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisiyle de gündemdeki yerini koruyor. Sete götürdüğü çorbayı ısıtmaya çalışan oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi.

CEREN BENDERLİOĞLU SETTE YARALANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ceren Benderlioğlu'nun evden götürdüğü mercimek çorbasını mikrodalgada ısıttığı sırada beklenmedik bir olay meydana geldi. Isıtma işleminin ardından kabın kapağını açan Benderlioğlu'nun üzerine sıcak çorba patladı

CEREN BENDERLİOĞLU'NA EŞREF RÜYA SETİNİN AMBULANSI İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.

Ceren Benderlioğlu bugün yaptığı paylaşımda ise, "Dünden beri "Geçmiş olsunlarınızın üstüne bir geçmiş olsun daha eklendi. Sakınan göze çöp batar misali. Gül dalı yanağın üstüne geldi. Kimin gözü bu? Bu ne biçim nazar ya. Gerçekten hiç hoş değil" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.