Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

Eşref Rüya dizisinin sevilen ana karakterlerinden biri olarak ekrana çıkan oyuncu Tolga Tekin, son rolünü oynayarak ekranlara veda etti. Celo Ağa'nın düzenlediği saldırıda ağır yara alan Müslüm'ün ölüm anında Eşref ve Gürdal ile vedalaştığı sahne izleyenlerin yüreğini parçaladı. Peki gerçekten Müslüm ölecek mi? Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin diziden ayrıldı mı? Tolga Tekin'den açıklama geldi mi?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 22:25

Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden olan , yayınlanan son bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Nefes kesen bölümde her sahnesi ayrı bir olay iken bölüm sonuna doğru Müslüm'ün ağır yaralanması izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi. Bölüm boyunca sevenlerinin kendisine ulaşabilmek için büyük bir çaba sarf ettiği Müslüm karakterinin yaralı halde kurduğu son cümleler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eşref Rüya dizisinin önemli karakterlerinden olan Müslüm'ü ekrana taşıyan başarılı oyuncu 'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise Müslüm'ün kritik yaralanma sahnesi ile beraber gündeme taşındı. Peki Eşref Rüya dizisi oyuncusu Tolga Tekin'in hikayesi bitiyor mu? Eşref Rüya dizisinde Müslüm ölüyor mu? Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin'den açıklama geldi mi?

HABERİN ÖZETİ

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Eşref Rüya dizisinin sevilen karakterlerinden Müslüm'ün ağır yaralanması ve oyuncusu Tolga Tekin'in diziden ayrılık haberleri gündeme oturdu.
Eşref Rüya'nın yayınlanan son bölümünde Müslüm karakteri ağır yaralandı.
Bu sahneyle birlikte Müslüm'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Tolga Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Eşref Rüya dizisinden ayrıldığını duyurdu.
Tekin, paylaşımında yapım ekibine, oyuncu arkadaşlarına ve set çalışanlarına teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE MÜSLÜM ÖLECEK Mİ? TOLGA TEKİN EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan ve senaryosunu ise Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın yazdığı Eşref Rüya'nın ekrana gelen son bölümünde Müslüm'ün yaralanması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

İzlenme rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin ana karakterlerinden olan Müslüm'ün yaşam mücadelesi verdiği sahnedeki o son cümleleri izleyicilerin arama motorunda 'Eşref Rüya'da Müslüm ölüyor mu?', 'Tolga Tekin, Eşref Rüya dizisinden ayrılıyor mu?', 'Eşref Rüya yeni bölümde Müslüm'ün akıbeti ne olacak?' sorularını çoğalttı.

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

Peki Eşref Rüya dizisinde Elref'in manevi kardeşlerinden olan Müslüm gerçekten ölüyor mu?

EŞREF RÜYA DİZİSİ BÖLÜM FİNALİNDE KORKUTAN OLAY! MÜSLÜM EKRANLARA VEDA EDİYOR...

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Müslüm'ün final sahnesinde Gürdal ve Eşref ile vedalaşması dizinin sıkı takipçilerini hüzne boğdu. Senaryo gereği Celo Ağa’nın Eşref Tek’e yönelik başlattığı acımasız intikam planının ilk büyük atağı Müslüm’ün ölümü ile sonuçlandı.

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

Ünlü oyuncu Tolga Tekin ise sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dizideki ayrılık iddialı haberlerin doğruluğunu kesinleştirmiş oldu.

TOLGA TEKİN'DEN EŞREF RÜYA'YA VEDA PAYLAŞIMI! TOLGA TEKİN SESSİZLİĞİNİ BOZDUĞU İLK PAYLAŞIMDA...

Eşref Rüya dizisinde Eşref'in manevi kardeşlerinden olan Müslüm'ün ağır yara aldığı sahnede, kurduğu cümlelerle beraber öleceğini belli etmesi dizinin yayınlanan bölümündeki en çarpıcı sahnelerden biri oldu.

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

Bunda böyle Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda görülmeyecek olan ünlü oyuncu Tolga Tekin, aktif kullandığı yüksek takipçili hesabından da tüm sevenlerine yeni bir paylaşımda bulundu.

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin yayınladığı gönderide başta yapım ekibine, oyuncu arkadaşlarına ve set çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, dizideki üstlendiği karakteri severek oynadığına da değindi. İşte ünlü oyuncu Tolga Tekin'in veda sözleri...

"Bir serüvenin daha sonuna geldik efenim.Öncelikle yapımcılarım sevgili Timur ve Burak beye,Banu’ya,Gözde’ye hep yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.Senaristimiz güçlü kalem Ethem ve ekibine,yönetmenlerimiz sevgili Uluç ve Kadir’e,kamera arkasındaki bütün özverili,gecesini gündüzüne katan o muhteşem ekibe.Saç-makyaj,kostüm,sanat ekibine,aksiyon yönetmenimiz Uğur ve ekibine,bütün oyuncu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.Müslüm’ü çok sevdim ve severek oynadım,umarım siz de severek izlemişsinizdir.Başka projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ❤️🙏👊 #müslüm"

Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı!

DİZİDEKİ ROLÜ BİTER BİTMEZ EŞREF RÜYA'YI TAKİPTEN ÇIKAN TOLGA TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Vurulma sahnesiyle birlikte dizideki hikayesi sona eren oyuncu Tolga Tekin, sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği bir hamle olay oldu. Diziden ayrılır ayrılmaz Instagram hesabından Eşref Rüya'yı silen Tekin, olay olan bu hareketi sonrasında neden takipten çıkdığına dair bir açıklık getirdi. İşte ünlü oyuncunun o sözleri...

“Eşref Rüya hesabını takipten çıktım çünkü artık dizide yer almıyorum. Çok severek çalıştığım bir projeydi. Sürekli karşıma çıkıp duygusallaşmamak için böyle bir tercih yaptım.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#tolga tekin
#eşref rüya
#Dizi Oyuncusu
#Dizi Ayrılık
#Dizi Karakteri
#Müslüman Balıkçılar
#Dizi Vedası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.