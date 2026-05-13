Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden olan Eşref Rüya, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Nefes kesen bölümde her sahnesi ayrı bir olay iken bölüm sonuna doğru Müslüm'ün ağır yaralanması izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi. Bölüm boyunca sevenlerinin kendisine ulaşabilmek için büyük bir çaba sarf ettiği Müslüm karakterinin yaralı halde kurduğu son cümleler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eşref Rüya dizisinin önemli karakterlerinden olan Müslüm'ü ekrana taşıyan başarılı oyuncu Tolga Tekin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise Müslüm'ün kritik yaralanma sahnesi ile beraber gündeme taşındı. Peki Eşref Rüya dizisi oyuncusu Tolga Tekin'in hikayesi bitiyor mu? Eşref Rüya dizisinde Müslüm ölüyor mu? Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin'den açıklama geldi mi?

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya dizisinde şok eden sahne: Müslüm ölüyor mu? Hikayesi biten Tolga Tekin'den son veda paylaşımı! Eşref Rüya dizisinin sevilen karakterlerinden Müslüm'ün ağır yaralanması ve oyuncusu Tolga Tekin'in diziden ayrılık haberleri gündeme oturdu. Eşref Rüya'nın yayınlanan son bölümünde Müslüm karakteri ağır yaralandı. Bu sahneyle birlikte Müslüm'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Tolga Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Eşref Rüya dizisinden ayrıldığını duyurdu. Tekin, paylaşımında yapım ekibine, oyuncu arkadaşlarına ve set çalışanlarına teşekkür etti.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE MÜSLÜM ÖLECEK Mİ? TOLGA TEKİN EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan ve senaryosunu ise Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın yazdığı Eşref Rüya'nın ekrana gelen son bölümünde Müslüm'ün yaralanması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İzlenme rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin ana karakterlerinden olan Müslüm'ün yaşam mücadelesi verdiği sahnedeki o son cümleleri izleyicilerin arama motorunda 'Eşref Rüya'da Müslüm ölüyor mu?', 'Tolga Tekin, Eşref Rüya dizisinden ayrılıyor mu?', 'Eşref Rüya yeni bölümde Müslüm'ün akıbeti ne olacak?' sorularını çoğalttı.

Peki Eşref Rüya dizisinde Elref'in manevi kardeşlerinden olan Müslüm gerçekten ölüyor mu?

EŞREF RÜYA DİZİSİ BÖLÜM FİNALİNDE KORKUTAN OLAY! MÜSLÜM EKRANLARA VEDA EDİYOR...

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Müslüm'ün final sahnesinde Gürdal ve Eşref ile vedalaşması dizinin sıkı takipçilerini hüzne boğdu. Senaryo gereği Celo Ağa’nın Eşref Tek’e yönelik başlattığı acımasız intikam planının ilk büyük atağı Müslüm’ün ölümü ile sonuçlandı.

Ünlü oyuncu Tolga Tekin ise sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dizideki ayrılık iddialı haberlerin doğruluğunu kesinleştirmiş oldu.

TOLGA TEKİN'DEN EŞREF RÜYA'YA VEDA PAYLAŞIMI! TOLGA TEKİN SESSİZLİĞİNİ BOZDUĞU İLK PAYLAŞIMDA...

Eşref Rüya dizisinde Eşref'in manevi kardeşlerinden olan Müslüm'ün ağır yara aldığı sahnede, kurduğu cümlelerle beraber öleceğini belli etmesi dizinin yayınlanan bölümündeki en çarpıcı sahnelerden biri oldu.

Bunda böyle Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda görülmeyecek olan ünlü oyuncu Tolga Tekin, aktif kullandığı yüksek takipçili hesabından da tüm sevenlerine yeni bir paylaşımda bulundu.

Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin yayınladığı gönderide başta yapım ekibine, oyuncu arkadaşlarına ve set çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, dizideki üstlendiği karakteri severek oynadığına da değindi. İşte ünlü oyuncu Tolga Tekin'in veda sözleri...

"Bir serüvenin daha sonuna geldik efenim.Öncelikle yapımcılarım sevgili Timur ve Burak beye,Banu’ya,Gözde’ye hep yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.Senaristimiz güçlü kalem Ethem ve ekibine,yönetmenlerimiz sevgili Uluç ve Kadir’e,kamera arkasındaki bütün özverili,gecesini gündüzüne katan o muhteşem ekibe.Saç-makyaj,kostüm,sanat ekibine,aksiyon yönetmenimiz Uğur ve ekibine,bütün oyuncu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.Müslüm’ü çok sevdim ve severek oynadım,umarım siz de severek izlemişsinizdir.Başka projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ❤️🙏👊 #müslüm"

DİZİDEKİ ROLÜ BİTER BİTMEZ EŞREF RÜYA'YI TAKİPTEN ÇIKAN TOLGA TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Vurulma sahnesiyle birlikte dizideki hikayesi sona eren oyuncu Tolga Tekin, sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği bir hamle olay oldu. Diziden ayrılır ayrılmaz Instagram hesabından Eşref Rüya'yı silen Tekin, olay olan bu hareketi sonrasında neden takipten çıkdığına dair bir açıklık getirdi. İşte ünlü oyuncunun o sözleri...

“Eşref Rüya hesabını takipten çıktım çünkü artık dizide yer almıyorum. Çok severek çalıştığım bir projeydi. Sürekli karşıma çıkıp duygusallaşmamak için böyle bir tercih yaptım.” ifadelerini kullandı.