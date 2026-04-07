Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisine flaş transfer! Usta isim Zeynep Eronat, Gülümser Aygün rolüyle ekranlara dönüyor

Kanal D'nin yoğun bir ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Zeynep Eronat dahil oldu. Eşref Rüya'nın Gülümser'i olacak olan Zeynep Eronat'ın yeni gizemli karakteri izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Televizyon dünyasında reytingi yüksek en iddialı yapımlarından biri olan dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Başarılı senaryosu ve ekran yıldızı yüksek oyuncularıyla dikkat çeken Eşref Rüya dizi yapım ekibi oyuncu kadrosunu güçlü bir isimle büyütmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda iniş çıkışların yapıldığı Eşref Rüya dizisinde; en son Ceren karakterini üstlenen Gökçem Çoban'ın ayrılığı izleyicileri sarsarken kadroya dahil olan usta oyuncu Zeynep Eronat'ın rolü merak konusu oldu. Eşref Rüya dizisinin yeni iddialı oyuncusu Zeynep Eronat, ilerleyen bölümlerde Eşref Rüya dizisinin bölüm sahnelerinde kendini gösterecek. Peki oyuncu Zeynep Eronat, hangi karakterle diziye dahil olacak?

HABERİN ÖZETİ

Reytingi yüksek 'Eşref Rüya' dizisine usta oyuncu Zeynep Eronat, Gülümser Aygün karakteriyle dahil oluyor.
Zeynep Eronat, 'Eşref Rüya' dizisinde Gülümser Aygün karakterini canlandıracak.
Gülümser Aygün karakteri, katı ve sert mizacıyla dikkat çekecek ancak yıllar önce yitirdiği çocuğunun acısını yaşayan bir anne olacak.
Oyuncu kadrosunda iniş çıkışların yaşandığı diziden Ceren karakterini canlandıran Gökçem Çoban ayrılmıştı.
'Eşref Rüya' dizisi her salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir yer alıyor.
EŞREF RÜYA DİZİSİNE SÜRPRİZ BİR İSİM KATILIYOR! EŞREF RÜYA'NIN GÜLÜMSER'İ ZEYNEP ERONAT GELİYOR

Kanal D'nin sevilen yapımı 'Eşref Rüya' dizisi, her salı akşamı saat 20.00'da sevenleriyle ekran başında buluşuyor.

Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi, giderek büyüyen deneyimli oyuncu kadrosuyla yeni hikayelere imza atıyor.

Eşref Rüya dizisine duygusal açıdan yeni bir soluk katacak olan Gülümser Aygün karakterini, ekranların usta oyuncusu Zeynep Eronat üstlenecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNDE GÜLÜMSER AYGÜN'ÜN HİKAYESİ NE, KARAKTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Daha önceden televizyon ekranlarında 'Sıla', 'Yalan', 'Parmaklıklar ardında', 'Kızıl Elma', 'Uzak Şehrin Masalı' ve 'Karakol' gibi yapımlarda rol alan 61 yaşındaki tecrübeli oyuncu Zeynep Eronat, yeni projesi olan Eşref Rüya ile birlikte Gülümser Aygün karakterini oynayacak.

Dış görünümü itibariyle katı, sert mizacı ve sarsılmaz otoritesiyle dikkatleri üzerine çeken Gülümser Aygün karakteri Eşref Rüya'da gizemli bir karakterin sayfalarını açacak.

Gülümser Aygün karakteri; Elif gibi dimdik bu güçlü duruşunun arkasında, yıllar önce yitirdiği çocuğunun derin ve hiç bitmeyen acısı sürekli dilinde olan bir anne olarak hikayede yerini alacak.

Bu açıdan bakıldığında karakter, Eşref Rüya izleyicilerine duygusal anlamda yoğun anlar yaşatacak.

ETİKETLER
#reyting
#Eşref Rüya
#Dizi Oyuncuları
#Zeynep Eronat
#Gülümser Aygün
#Magazin
