Eşref Rüya'nın önemli bir karakteri olup 'Kadir Baba' rolüyle ekrana gelen Görkem Sevindik'in Filistin paylaşımı, İsrail'lilerin zoruna gitti. Zulum gören masum Filistinliler için onları destekleyen bir paylaşımda bulunan duyarlı oyuncu Görkem Sevindik'in bu paylaşımı sonrasında İsrail'den tehdit paylaşımı geldi. Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlara yönelik İsrail'de çıkan idam yasasına tepki gösterdiği paylaşımıyla, İsrailli Bakan Ben Gvir'in de içinde olduğu siyonist grup tarafından hedef alındı.

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı Görkem Sevindik, İsrailliler tarafından hedefe alındı! Bakan Ben Gvir açık açık tehdit etti Oyuncu Görkem Sevindik'in Filistinlilere destek paylaşımı sonrası İsrail'den tehdit ve tepkiler geldi. Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlara yönelik İsrail'de çıkan idam yasasına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Sevindik'in paylaşımı sonrasında İsrail'den tehditler geldi ve siyonist grup tarafından hedef alındı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Görkem Sevindik'i hedef alan bir paylaşım yaptı. Sevindik'in paylaşımı, İsrailli sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu ve dizisinin yayından kaldırılması için kampanya başlatıldı.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KADİR BABA'SI GÖRKEM SEVİNDİKTEN TAKDİRLİK PAYLAŞIM!

Kanal D'nin güçlü yapımlarından olan Eşref Rüya'da Kadir Baba rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ve gerek performansı gerek de duruşuyla olsun ekranların sevilen isimlerinden olan Görkem Sevindik, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajında bulundu.

Kadir Baba rolüyle izleyicilerin gönlünde yer edinen oyuncu Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlara yönelik yaptığı anlamlı paylaşım İsraillileri kızdırdı.

OYUNCU GÖRKEM SEVİNDİK: LÜTFEN SUSMAYIN PAYLAŞIN!

Filistinli mahkumlar için uygulanması zoraki dayatılan idam yasasının onay almasına sert tepki gösteren Görkem Sevindik, aktif kullandığı Instagram hesabındaki paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın."

GÖRKEM SEVİNDİK'İN İSRAİL TEPKİSİ SİYONİSTLERİ ÇILDIRTTI

Yetenekli oyuncu Görkem Sevindik’in yayınladığı bu gönderisi sonrasında İsrailli sosyal medya kullanıcıları, Sevindik’in bu paylaşımını görmeleri ile beraber dizinin yayından kaldırılması ve seyredilmemesi için kampanya başlattı.

Siyonist grubun bu küçük eylemine aldırış etmeyen halk; boykot çağrılarının aksine, bu anlamlı davranışıyla takdir edilesi oyuncunun gönderisine binlerce destek mesajı ve beğeni yağmasına yol açtı.

BEN GVİR'DEN GÖRKEM SEVİNDİK'İ HEDEF ALAN PAYLAŞIM!

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, meydana gelen bu yeni gelişmelerden sonra milleti galeyana getirme fırsatını kaçırmadı.

Bakan Gvir, sosyal medya hesabında Görkem Sevindik için "Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Ancak Türk filmlerinde olabilirsin. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Burası İsrail." ifadelerinde bulundu.