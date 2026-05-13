Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen İhtiyar'ı nihayet belli oldu! Eşref Rüya dizisine flaş transfer

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosuna dahil edilen sürpriz isim, dizideki tüm dengeyi alt üst edecek. Eşref Rüya dizisinde ismi sürekli anılır olan ancak, bu zamana dek hiç ekran karşısında oynamayan İhtiyar karakterinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı. İşte Eşref Rüya dizisinin İhtiyar'ı...

Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen İhtiyar'ı nihayet belli oldu! Eşref Rüya dizisine flaş transfer
ile 'i buluşturan dizisi, adrenalin dolu sahneleri ve deneyimli oyuncu kadrosuyla gündemden adını düşürmüyor. Dizinin ekrana verilen son bölümünde; Celo Ağa'nın hain planındaki ilk kurban Müslüm olurken, bölümünün final sahnesinde Müslüm'ün Eşref ve Gürdal ile vedalaştığı anlar geceye damga vurdu! Oyuncu kadrosunda yeniliklerin yapıldığı Eşref Rüya'dan ayrılan Tolga Tekin'in ayrılığı sosyal medyada kısa zamanda en çok konuşulanlar arasına girer iken dizinin uzun zamandır beklenen en gizemli karakteri 'ın gelecek olması merak uyandırdı. Peki Eşref Rüya dizisinde İhtiyar ne zaman görülecek? Eşref Rüya'nın İhtiyar'ı kim olacak?

Eşref Rüya dizisine deneyimli oyuncu Uğur Yücel'in 'İhtiyar' karakteriyle dahil olması heyecan yarattı.
Eşref'in en tehlikeli düşmanlarından biri olan İhtiyar karakteri merak ediliyor.
Uğur Yücel, tiyatro alanındaki başarılarıyla bilinen usta bir isimdir.
Uğur Yücel, birçok film ve dizide rol almış, ayrıca yönetmenlik de yapmıştır.
İhtiyar karakterinin kızının kimliği, bu karakterin gün yüzüne çıkmasını tetikleyebilir.
EŞREF'İN EN BÜYÜK DÜŞMANI İHTİYAR'IN KİM OLACAĞI KESİNLEŞTİ! EŞREF RÜYA'DA İHTİYAR KİM OLACAK?

Televizyon kanallarında izleyici kitlesi oldukça yoğun olan Eşref Rüya'da uzun zamandır gizemini koruyan karakter, ilk kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eşref'in en azılı ve tehlikeli düşmanlarından biri olan İhtiyar'ın gün yüzüne çıkması izleyicileri şimdiden merakta bıraktırıyor. Özellikle de tiyatro alanında sahip olduğu üstün başarılarla öne çıkan usta isim 'in 'İhtiyar' rolüyle kadroya dahil olması heyecanı arttırıyor.

Ekranların usta oyuncusu Uğur Yücel'in İhtiyar karakteri için nasıl bir karakter ve rol ile ekranda belireceği dizinin sıkı takipçileri arasından sabırsızlıkla bekleniyor.

Birden fazla sahnede adı geçerek herkese korku salan İhtiyar karakterinin kızının kimliğine dair merakı onu gün yüzüne çıkarmaya itiyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN İHTİYAR'I UĞUR YÜCEL KISACA KİMDİR? UĞUR YÜCEL HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

26 Mayıs 1957 yılında İstanbul doğumlu Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosunda rol alan usta isim, sinema sektörüne ilk olarak Fahriye Abla filmindeki rolüyle giriş yapmıştır.

Televizyon kariyerine ise 1994 senesinde Aziz Ahmet dizisi ile başlayan Uğur Yücel, oyunculuk yaptığı gibi profeyonel anlamda yönetmenlik kariyerine de el atmıştır.

Bu alandaki ilk başarısı 2003 yılında Yazı Tura filmi olan Yücel, buradaki etkin başarısı sayesinde Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül kazanmıştır.

UĞUR YÜCEL'İN ROL ALDIĞI PROJELER

1994: Aziz Ahmet

2001: Karanlıkta Koşanlar

2003-2005: Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu)

2005-2007: Hırsız Polis (Aksak)

2008-2010: Canım Ailem (Samim Altın)

2013-2015: Aramızda Kalsın (Bahattin)

2016: Familya (Yaşar Beyoğlu)

2017: İçerde (Kudret Sönmez Tek)

2018: Nefes Nefese (Ayaz Kıran Atmaca)

2018: Muhteşem İkili (Sadri)

2019: Yüzleşme (Fikret Kalenderoğlu)

2020: Kırmızı Oda (Vahit Karahanoğlu (15-30))

2021: Fatma (Yazar)

2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ağa Dayı)

2022: Uysallar (Olcay Uysal)

2022: Hakim (Cevdet Dağıstanlı)

2023: Son Gün (Vedat Tümer)

2024-: Sandık Kokusu (Hasan)

1985 Aşık Oldum

1986 Teyzem

1986 Milyarder

1987 Selamsız Bandosu

1987 Muhsin Bey

1988 Arabesk

1996 Eşkıya

1998 Gemide

1999 Laleli'de Bir Azize

2000 Balalayka

2004 Yazı Tura

2006 Hayatımın Kadınısın

2009 New York, I Love You

2009 Aşka Ruhunu Kat

2010 Ejder Kapanı

2013 Benim Dünyam

2014 Soğuk

2015 Yaktın Beni

2019 Cinayet Süsü

2023 Çok Aşk

2023 Dünya Malı

2024 Sadık Ahmet

