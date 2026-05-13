Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen İhtiyar'ı nihayet belli oldu! Eşref Rüya dizisine flaş transfer

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya dizisi, adrenalin dolu sahneleri ve deneyimli oyuncu kadrosuyla gündemden adını düşürmüyor. Dizinin ekrana verilen son bölümünde; Celo Ağa'nın hain planındaki ilk kurban Müslüm olurken, bölümünün final sahnesinde Müslüm'ün Eşref ve Gürdal ile vedalaştığı anlar geceye damga vurdu! Oyuncu kadrosunda yeniliklerin yapıldığı Eşref Rüya'dan ayrılan Tolga Tekin'in ayrılığı sosyal medyada kısa zamanda en çok konuşulanlar arasına girer iken dizinin uzun zamandır beklenen en gizemli karakteri İhtiyar'ın gelecek olması merak uyandırdı. Peki Eşref Rüya dizisinde İhtiyar ne zaman görülecek? Eşref Rüya'nın İhtiyar'ı kim olacak?
Televizyon kanallarında izleyici kitlesi oldukça yoğun olan Eşref Rüya'da uzun zamandır gizemini koruyan karakter, ilk kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Eşref'in en azılı ve tehlikeli düşmanlarından biri olan İhtiyar'ın gün yüzüne çıkması izleyicileri şimdiden merakta bıraktırıyor. Özellikle de tiyatro alanında sahip olduğu üstün başarılarla öne çıkan usta isim Uğur Yücel'in 'İhtiyar' rolüyle kadroya dahil olması heyecanı arttırıyor.
Ekranların usta oyuncusu Uğur Yücel'in İhtiyar karakteri için nasıl bir karakter ve rol ile ekranda belireceği dizinin sıkı takipçileri arasından sabırsızlıkla bekleniyor.
Birden fazla sahnede adı geçerek herkese korku salan İhtiyar karakterinin kızının kimliğine dair merakı onu gün yüzüne çıkarmaya itiyor.
26 Mayıs 1957 yılında İstanbul doğumlu Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosunda rol alan usta isim, sinema sektörüne ilk olarak Fahriye Abla filmindeki rolüyle giriş yapmıştır.
Televizyon kariyerine ise 1994 senesinde Aziz Ahmet dizisi ile başlayan Uğur Yücel, oyunculuk yaptığı gibi profeyonel anlamda yönetmenlik kariyerine de el atmıştır.
Bu alandaki ilk başarısı 2003 yılında Yazı Tura filmi olan Yücel, buradaki etkin başarısı sayesinde Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül kazanmıştır.
1994: Aziz Ahmet
2001: Karanlıkta Koşanlar
2003-2005: Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu)
2005-2007: Hırsız Polis (Aksak)
2008-2010: Canım Ailem (Samim Altın)
2013-2015: Aramızda Kalsın (Bahattin)
2016: Familya (Yaşar Beyoğlu)
2017: İçerde (Kudret Sönmez Tek)
2018: Nefes Nefese (Ayaz Kıran Atmaca)
2018: Muhteşem İkili (Sadri)
2019: Yüzleşme (Fikret Kalenderoğlu)
2020: Kırmızı Oda (Vahit Karahanoğlu (15-30))
2021: Fatma (Yazar)
2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ağa Dayı)
2022: Uysallar (Olcay Uysal)
2022: Hakim (Cevdet Dağıstanlı)
2023: Son Gün (Vedat Tümer)
2024-: Sandık Kokusu (Hasan)
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1986 Milyarder
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1988 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat
2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2019 Cinayet Süsü
2023 Çok Aşk
2023 Dünya Malı
2024 Sadık Ahmet