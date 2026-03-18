Eşref Rüya dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir'in Söyleyin performansı dinleyenlerin ağzını açık bıraktırdı!

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan Eşref Rüya dizisi, yayınlanan 37. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Eşref'in Rüya'sını öğreneceği heyecan dolu bölümde izleyiciler, Eşref'in gerçeklerle yüzleşeceği o sahne için şimdiden nefeslerini tutmaya hazırlanıyor. Aksiyon, suç ve duygu ağırlıklı Eşref Rüya dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanında güzelliğiyle olduğu kadar sesiyle de büyüleyen Demet Özdemir'in performansı, bölüme tam anlamıyla damgasını vuracak!

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN BAŞROLÜ DEMET ÖZDEMİR'İN ŞARKI PERFORMANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Entrikalı olayları ve heyecanlı gelişmeleriyle izleyicilerin büyük bir ilgi ile takip ettiği Eşref Rüya dizisi, gerek senaryosu gerek de başarılı performanslarıyla bu akşam reytingleri uçurmaya geliyor.

Çiğdem'in Eşref'e bir anda "Aradığın Rüya, Nisan!" demesiyle Eşref, hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşiyor!

'Söyleyin' performansıyla izleyicilere duygusal anlar yaşatacak olan Demet Özdemir'in sesindeki duruluk ve şarkıya uyumu, bölümde en dikkat çekici anlardan biri oluyor.

Eşref Rüya dizii yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz trend olan o sahne, Demet Özdemir'in sosyal medyada övgüler almasına neden oldu.

EŞREF RÜYA'NIN NİSAN'I DEMET ÖZDEMİR 'SÖYLEYİN' ŞARKISI İLE İZLEYENLERİ HÜZNE BOĞDU

Eşref Rüya dizisinin yıldız ismi Demet Özdemir'in fragmanda, "Söyleyin bi daha anmasın benim adımı, söyleyin daha unutmadım yalanlarını, Söyleyin mahşere sakladım günahlarını, söyleyin bilsin, söyleyin bilsin" sözlerini seslendirdiği 'Söyleyin' performansı gündeme oturdu.

Fragman kısa zamanda izlenme rekorları kırarken Demet Özdemir'in şarkı söylediği sahne için bazı izleyiciler şarkıyı söyleyenin profosyonel bir sanatçı mı yoksa Demet Özdemir mi olduğunu ayırt etmekte zorlandı.