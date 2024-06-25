Estetik furyasına Derya Tuna da katıldı! Son haline yorum yağdı

25 Haziran 2024 16:32 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:32

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses 6 ay önce baba oldu. Torun haberiyle çok mutlu olan Derya Tuna, "Büyük bir heyecan ve sevinçle torunlarımı bekliyorum. Gelinim ve oğlum bu güzel haberle beni çok mutlu ettiler. İkisini de çok seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim." diyerek duygularını dile getirmişti. Babaanne olan ünlü isim gençleşmek için estetik doktorunun yanına koştu.

DERYA TUNA DA ESTETİK FURYASINA KATILDI

59 yaşındaki Derya Tuna, gençleşmek için güzellik merkezinin yolunu tuttu. Estetik merkezinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Tuna, eski ve yeni halini de karşılaştırdı. Ünlün ismin yeni haline " Süper olmuş", "Kim der bu yaşta diye", " Babaanne oldu ama çok genç gösteriyor" gibi yorumlar yapıldı.