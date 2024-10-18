Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. çıkışı! Geri mi dönüyor?

18 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:36

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yeni görevi sonrası televizyon dizilerine ve tiyatroya ara vermişti. Son röportajında Behzat Ç. hakkında konuşan Erdal Beşikçioğlu, yeni sezonda tekrar izleyicisiyle buluşacak dizide rol alıp almayacağı konusunda açıklama yaptı.

Behçat Ç. dizisindeki rolüyle büyük beğeni kazanan Erdal Beşikçioğlu​, Etimesgut Belediye Başkanı seçildikten sonra ise oyunculuğa kısa bir ara vermişti. Son verdiği röportajda oyunculuk​ ve belediye başkanlığını beraber yürütebileceğini belirten Erdal Beşikçioğlu, yeniden Behzat Ç.'ye dönüyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU BEHZAT Ç.'YE GERİ DÖNÜYOR

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. dizisi yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun dizide olup olmayacağı merak konusuydu. T24'e konuşan Erdal Beşikçioğlu, "Seçim vaadiniz de olduğu için soruyorum 6 aylık tecrübeden sonra hâlâ tiyatro​ oyunlarınıza ve özellikle Behzat Ç. dizisine devam edebileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu endişeyi ben çok anlayışla karşılıyorum. Çünkü yapının nasıl işlediğini bilmeyen bir insanın bu endişe ile bu soruyu sorması çok normal tabii ki. Ama neden olmasın tabii ki yapılabilir. Altıdan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Ben zaten sahne üzerinde ve televizyonda hiç uyumadan çalışan bir arkadaştım." dedi.

Behzat Ç.'nin yeni sezonunda yer alacağı belirten Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Ömür boyu da bu provalar devam etmeyecek. 1,5-2 aylık bir süreç içerisinde bunların hepsi tamamlanacak. Yani kaldı ki Behzat Ç.’nin içerisinde benim çekeceğim sahneler en fazla 15-20 günlük sahnelerdir ki bunların çoğu gece sahneleridir. İster istemez olacaktır, oluşacaktır. Nihayetinde koskoca bir yapı var, başkan yardımcıları var, başkan yardımcılarının altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu ve şu anda bu sistem eskisinden daha kuvvetli bir şekilde işliyor. O yüzden çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama bu endişe çok normal çünkü sistemi bilmediğiniz için ister istemez bu soruyu soruyor insanlar." diyerek duruma açıklık getirdi.